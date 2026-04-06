TABSA aumenta un 21% las tarifas de sus ferrys

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(OPI TdF) – La operadora naviera justificó el incremento por el alza internacional de los combustibles. La medida rige desde este jueves y afecta a la conexión principal que utilizan los residentes provinciales y transportistas.

La empresa Transbordadora Austral Broom (TABSA) aplica un reajuste promedio del 21% sobre todos sus servicios marítimos que conectan la isla de Tierra del Fuego con el sector continental. La compañía implementa este nuevo cuadro tarifario a partir de este jueves 9 de abril.

El aumento golpea directamente a las rutas de mayor demanda regional. La firma chilena ejecuta la suba sobre el cruce logístico de Primera Angostura, la vía indispensable que enlaza las rampas de Punta Delgada y Bahía Azul. El encarecimiento también rige para las navegaciones comerciales que unen las ciudades de Punta Arenas y Porvenir.

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La operadora justificó el fuerte incremento a través de un comunicado oficial. Según se desprende de la información oficial, los directivos atribuyen la decisión al contexto actual de los costos operativos. La compañía señala el encarecimiento de los combustibles como el motor exclusivo de este nuevo golpe económico para los usuarios.

Los ejecutivos de TABSA catalogan esta modificación tarifaria como una medida de carácter estrictamente transitorio. La empresa mantiene congelados los boletos únicamente para el grupo demográfico de los adultos mayores.

La naviera sostiene todos los beneficios vigentes destinados a ese sector específico de la población. Los pasajes de esta franja etaria conservan sus precios sin alteraciones al momento de abordar las embarcaciones. (Agencia OPI Tierra del Fuego)