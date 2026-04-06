Federico Sturzenegger lleva al Senado la desregulación total de propiedades

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La apertura total del mercado de tierras rurales a capitales foráneos y la eliminación de las vedas sobre áreas incendiadas marcan el pulso del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expondrá los detalles del texto oficial este miércoles a las 16 ante el Senado. El debate formal inicia en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, ambas operando bajo la presidencia de los legisladores de La Libertad Avanza, Agustín Coto y Nadia Marquez.

La normativa enviada por el Ejecutivo desarticula las regulaciones previas sobre el uso del suelo a través de tres modificaciones operativas:

Un mecanismo de desalojo calificado como “sumarísimo”, que exige únicamente la presentación del título de propiedad para ejecutar la restitución del inmueble.

La supresión del régimen de tierras que limitaba el dominio en manos de extranjeros.

La poda de los artículos de la ley del Manejo del Fuego que impedían transacciones o alteraciones en terrenos quemados.

El articulado sepulta en simultáneo dos legislaciones sancionadas durante gestiones anteriores. Por un lado, borra los topes a la extranjerización fijados durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2011. Por el otro, desintegra la ley impulsada por Máximo Kirchner en 2020, que bloqueaba por 60 años la venta de humedales o bosques nativos incendiados y por 30 años el cambio de destino de zonas agrícolas afectadas por las llamas.

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El Ejecutivo objetó las restricciones vigentes al tildarlas de ineficientes y de atentar contra el derecho de propiedad. En los fundamentos del expediente, el Gobierno ratificó que el freno a la venta de campos representó “un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario“.

El proyecto completo ingresó a la cámara alta respaldado por las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la totalidad del cuerpo de ministros. La nueva redacción limita los controles estatales sobre las compras de tierras exclusivamente a aquellas operaciones donde participen otros Estados nacionales o entidades financieras vinculadas a ellos. (Agencia OPI Santa Cruz)