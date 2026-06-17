El Papa avala el pacto entre Estados Unidos e Irán

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El sumo pontífice exigió desde su retiro romano frenar la escalada militar en Medio Oriente. La máxima autoridad católica condenó la retórica de los líderes internacionales que justifican el enfrentamiento armado contra la nación persa.

El inminente cese al fuego reconfigura la diplomacia global. El Papa León XIV respaldó el martes el entendimiento preliminar alcanzado entre Estados Unidos e Irán, conforme a los registros formales difundidos por la agencia Vatican News.

Para oficializar el armisticio bilateral, las delegaciones firmarán el Memorándum vinculante este viernes. El líder católico exigió abandonar el uso de las armas desde su residencia de descanso en Castel Gandolfo, emplazada en las afueras de Roma.

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“Aun quedan varios puntos por resolver, pero siempre es mejor hacerlo mediante el diálogo”, sostuvo el sumo pontífice al analizar las negociaciones. El jefe de Estado vaticano reafirmó su deseo de culminar la etapa armada para avanzar hacia una resolución concreta y definitiva.

Durante los últimos meses, el representante pontificio censuró activamente la ofensiva que la alianza de Washington e Israel desplegó contra el territorio iraní. La máxima autoridad eclesiástica repudió la utilización de dogmas divinos para avalar operaciones de combate.

Los mandatarios involucrados enfrentaron fuertes críticas papales por emplear un lenguaje sagrado en el teatro bélico. El Papa advirtió que Cristo “no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza“. (Agencia OPI Santa Cruz)