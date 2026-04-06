Vidal convocó a empresas petroleras para impulsar la actividad en Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal convocó a las empresas petroleras que operan en la Cuenca del Golfo San Jorge y la Cuenca Austral para intentar redefinir el esquema de la actividad hidrocarburífera en la provincia frente a una situación económica y financiera crítica.
La convocatoria será para el miércoles 8 de abril y están convocadas las operadoras YPF – en retirada del norte provincial- junto a la Compañía General de Combustibles (CGC), quienes proyectan las inversiones en Palermo Aike.
YPF está citado por la salida de la petrolera de bandera de las áreas convencionales y se prevén algunos anuncios respecto al desarrollo del no convencional en la formación Palermo Aike.
El gobierno provincial buscará que las empresas se comprometan a reactivar la demanda laboral y el reimpulso de la actividad en los yacimientos.
Además, trascendió que el gobierno provincial podría readecuar un incentivo para la producción mediante un esquema diferenciado de regalías para fomentar el empleo y la cantidad de equipos de perforación en los yacimientos. (Agencia OPI Santa Cruz)
puro chamullo todo… este caradura destruyo los puestos laborales en zona norte…..el burro que tienen los petroleros como secretario general es un desastre….son una banda de rufianes vidal-guenchenen,,, se cagaron en los petroleros