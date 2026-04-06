Vidal convocó a empresas petroleras para impulsar la actividad en Santa Cruz

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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal convocó a las empresas petroleras que operan en la Cuenca del Golfo San Jorge y la Cuenca Austral para intentar redefinir el esquema de la actividad hidrocarburífera en la provincia frente a una situación económica y financiera crítica.

La convocatoria será para el miércoles 8 de abril y están convocadas las operadoras YPF – en retirada del norte provincial- junto a la Compañía General de Combustibles (CGC), quienes proyectan las inversiones en Palermo Aike.

YPF está citado por la salida de la petrolera de bandera de las áreas convencionales y se prevén algunos anuncios respecto al desarrollo del no convencional en la formación Palermo Aike.

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El gobierno provincial buscará que las empresas se comprometan a reactivar la demanda laboral y el reimpulso de la actividad en los yacimientos.

Además, trascendió que el gobierno provincial podría readecuar un incentivo para la producción mediante un esquema diferenciado de regalías para fomentar el empleo y la cantidad de equipos de perforación en los yacimientos. (Agencia OPI Santa Cruz)