El Gobierno enviará cambios al Presupuesto 2026 al Senado

El Poder Ejecutivo enviará modificaciones al proyecto de Presupuesto 2026 durante su tratamiento en el Senado para asegurar el equilibrio fiscal tras el rechazo de recortes específicos en la Cámara de Diputados. La decisión surge luego de que la Cámara baja mantuviera el financiamiento universitario y la vigencia de la ley de Emergencia en Discapacidad, partidas que el oficialismo pretendía eliminar para el próximo ejercicio.

Fuentes del Gobierno Nacional confirmaron que el objetivo de estas modificaciones es acomodar los números y asegurar el equilibrio fiscal en el Presupuesto ante la negativa de los legisladores de suprimir los gastos mencionados. El Poder Ejecutivo sostuvo que tal como quedó redactada la ley no le sirve para afrontar el 2026, por lo que buscarán introducir cambios técnicos en la Cámara alta que permitan compensar el impacto financiero derivado de la votación en Diputados.

El cronograma legislativo establece que la discusión en el Senado comience este viernes con la intención de obtener un dictamen de comisión de manera inmediata. El bloque de La Libertad Avanza busca que el texto esté listo para ser tratado en el recinto la próxima semana, aunque el oficialismo todavía no confirmó si cuenta con el número de avales necesarios para introducir las modificaciones propuestas al proyecto original.

En caso de que el Senado logre introducir cambios en la ley ya aprobada en general por Diputados, la iniciativa deberá retornar a la Cámara de origen para ser aceptada nuevamente. Desde la Casa Rosada advirtieron que si no se consiguen los cambios necesarios para garantizar la meta fiscal, quedaría abierta la puerta a un veto posterior sobre la norma.

El proyecto de Presupuesto 2026 obtuvo la aprobación en general durante la madrugada del jueves, pero el oficialismo perdió la votación en los artículos que buscaban derogar los fondos para discapacidad y universidades. (Agencia OPI Santa Cruz)