Kueider irá juicio en Paraguay por contrabando de 211.102 dólares

La Corte Suprema de Paraguay confirmó que el ex senador Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel irán a juicio oral en abril de 2026. El máximo tribunal rechazó el recurso de apelación presentado por los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo contra la acusación del Ministerio Público Fiscal.

Los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera determinaron que el recurso no cumplía con el requisito de impugnabilidad objetiva. La defensa solicitaba el sobreseimiento definitivo de los imputados, pero el tribunal argumentó que se intentó aplicar una figura legal inexistente. La resolución ratifica lo actuado previamente por el juez Humberto Otazú y la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal.

El expediente judicial detalla que Kueider fue detenido el 4 de diciembre de 2024 en el Puente de la Amistad. Agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios hallaron en el vehículo Chevrolet Trailblazer un total de 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y aproximadamente 4.000.000 de pesos argentinos. El dinero se encontraba distribuido en bolsos y compartimentos del rodado en el que viajaba desde Foz do Iguazú hacia Ciudad del Este.

El ex senador vinculó la causa judicial con su actividad legislativa en Argentina. Declaró que los procesos son inventados por sectores políticos que rechazan la implementación de la Boleta Única de Papel. Sostuvo que su situación es un costo político por impulsar mecanismos electorales transparentes.

La causa caratulada como contrabando de divisas se elevará a juicio tras doce meses de detención domiciliaria del ex legislador entrerriano en territorio paraguayo. (Agencia OPI Santa Cruz)