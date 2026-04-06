El FPV ¿Desde qué lugar habla?

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(Por: Rubén Lasagno) – En las últimas horas y debido a la posición “aparentemente” irreductible del gobierno provincial de aprobar el modelo de ajuste quien se niega a reconocer errores y afirmar que la provincia necesita fondos, en sucesivas declaraciones de Verbes, Elmiger y el propio Gobernador sobre la crisis financiera, justifican (o negar) el modelo de ajuste que deben implementar y la necesidad de aprobar la Ley de Emergencia Económica. En ese marco salieron al ruedo dos diputados del Frente Para la Victoria (Agostina Mora y Eloy Echazú), que parecen nacidos de un repollo y a ttravés del diario Tiempo Sur respondieron políticamente a la posición del Ejecutivo.

Entre otras frases que rescató el medio de ambos legisladores provinciales están las siguientes:

Eloy Echazú, dijo: “Deben dejar de gestionar por gacetilla y sentarse en la mesa paritaria”; “El ámbito legítimo y legal para discutir la realidad económica de la provincia no son los partes de prensa ni los cruces en Facebook, son las paritarias”; “es necesario que el Ejecutivo blanquee el estado real de sus ingresos. Necesitamos saber con precisión cuáles son los montos de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) recibidos y qué volumen de fondos hoy están en plazos fijos especulativos, en lugar de estar en el bolsillo de las y los trabajadores”; “La postura del ‘no por el no’ se rompe con datos sobre la mesa de negociación. El Gobierno debe escuchar a los representantes sindicales; ellos no son agentes desestabilizadores, son la voz de afiliados y afiliadas que hoy ven su poder adquisitivo pulverizado, a causa de los sueldos congelados hace cuatro meses”.

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Agostina Mora: “Estoy sorprendida por la molestia del ministro de Economía (Ezequiel Verbes) por transparentar los números” ; “en enero de 2026 había $96.596 millones en plazo fijo y esto implicaba, en términos concretos, casi un 400% más que de 2025 a 2026 y 1000% más de 2024 a 2026”; “Él está admitiendo que son fondos que están inmovilizados y después defiende la herramienta del plazo fijo, está poniendo sobre la mesa que lo que estamos diciendo es verdad”,;“Lo importante acá es que ellos, más allá de lo que quieran tergiversar, digan cuánta plata tienen en Plazo Fijo y por qué no están pagándole a los activos de la provincia en tiempo y forma, si es que tenían la plata depositada y en la cuenta”, expresó.

Sin memoria retroactiva

Ambos legisladores fingen demencia o sufren el síndrome del olvido selectivo, porque aparentemente, no recuerdan cómo vivimos en los 8 años de gobierno de Alicia Kirchner en Santa Cruz, con el mismo Ministro de Economía, Ignacio Perinciolli, que hoy el gobernador Claudio Vidal del SER, tiene como colaborador económico y lo llevó en su viaje a EEUU como asesor o vaya a saber qué.

OPI Santa Cruz tiene un enorme archivo y siempre, indefectiblemente, recurrimos a él cuando el actual gobierno provincial o la oposición, blanden la bandera de la moral y la crítica, sin buscar en su propia biblioteca.

Siempre buscamos en épocas del kirchnerismo, desarmar la narrativa de la “provincia inviable” o “quebrada”, exponiendo con números cómo el gobierno provincial jugaba al ahogo financiero mientras especulaba con los fondos públicos; igual que hace hoy Claudio Vidal y critican los diputados del FPV.

Durante gran parte de la gestión de Alicia Kirchner, el gobierno provincial mantuvo a los gremios (especialmente docentes y estatales) con salarios congelados o bajo paritarias muy por debajo de la inflación, argumentando una supuesta crisis financiera heredada y déficit estructural.

En OPI Santa Cruz denunciamos constantemente que esto era falso. La provincia, en realidad, recibía partidas multimillonarias y experimentaba crecimientos interanuales de presupuesto, siderales (en ocasiones superando el 140%). En lugar de destinar esos ingresos a recomposición salarial, infraestructura básica, salud o cloacas, el Ministerio de Economía de la provincia canalizaba los excedentes hacia plazos fijos.

Documentamos fácticamente cómo el gobierno de entonces especulaba financieramente con la plata de los santacruceños, generando intereses astronómicos diarios a favor del Estado provincial, mientras las paritarias se cerraban por decreto o se dilataban aduciendo que “la plata no alcanzaba“. Nunca hubo transparencia administrativa provincial.

El cerrojo comunicacional

Para sostener la mentira del déficit en épocas de Alicia, fue clave el papel del Ministerio de Economía (principalmente bajo la titularidad de Ignacio Perincioli, el mismo que hoy asesora a Vidal). Desde OPI denunciamos infinidad de veces el “cerrojo comunicacional” y la falta absoluta de transparencia institucional, del cual hacían gala.

No existían conferencias de prensa abiertas donde se pudiera interpelar al ministro sobre los números reales. La ejecución presupuestaria, que debía ser de acceso público, se escondía o se publicaba con meses o años de retraso y jamás se rindió cuenta de manera transparente sobre en qué bancos estaban esos plazos fijos, a qué tasas se negociaban, ni a dónde iba a parar la enorme rentabilidad financiera que esos fondos cautivos generaban mes a mes.

La opacidad de los fondos

El cerrojo informativo kirchnerista no solo aplicaba a la recaudación propia y regalías, sino también a la avalancha de fondos que ingresaban desde el Estado Nacional por la correspondencia política o como llamamos nosotros “el puente de plata” que se había construido. Y si quisiera extender esta ejemplificación del uso y abuso de los recortes, la emergencia y el ocultismo, puedo derivar la crítica a otro de sus “gestionadores” actuales, como es el Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, un verdadero desastre institucionalizado de la peor administración de los recursos públicos, que es de su propio partido.

OPI Santa Cruz expuso en reiteradas notas cómo la provincia recibía flujos constantes y extraordinarios desde Buenos Aires (especialmente durante el gobierno de Alberto Fernández, en forma de Aportes del Tesoro Nacional -ATN- y asistencia financiera directa). El Ministerio de Economía ingresaba estos fondos a las cuentas provinciales bajo un absoluto hermetismo y no informaba ni comunicaba estos ingresos a la sociedad al igual que hizo todo los años con el fondo UNIRSE, para no tener que dar explicaciones ante el reclamo de los sectores en huelga y para poder seguir alimentando la rueda de la bicicleta financiera provincial.

En definitiva, la cobertura de OPI dejó en evidencia que la crisis financiera de Santa Cruz durante el kirchnerismo fue una crisis diseñada e impuesta artificialmente para licuar el gasto público a costa del bolsillo de los trabajadores, mientras la caja de la provincia rebalsaba de fondos ocultos y puestos a rendir en el mercado bancario.

No quiero extender la nota pero quedaría por explicar y analizar la deuda de 10 mil millones que generó Alicia Kirchner, lo cual nunca explicaron y el actual gobernador “pagó misteriosamente” de un día para otro, anotándose “un gran triunfo político”, pero haciendo honor a su base de extracción política (FPV), nunca explicó para qué y cómo se apuró a cancelar un monto que hoy le falta en la billetera y lo obliga (¿Lo obliga?)a declarar la emergencia.

Por lo tanto, para resumir la idea: Mora y Echazú hacen un gran observación del presente, lo cual es absolutamente cierta, pero sus discursos no tienen autoridad moral para juzgar lo que actualmente hace el gobernador Vidal, porque olvidan la historia reciente y si van a la biblioteca de los últimos 8 años de Alicia, verán que todas y cada una de estas prácticas son copiadas de las aplicadas por su compañera, hoy senadora. (Agencia OPI Santa Cruz)