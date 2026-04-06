Donald Trump lanzó un ultimátum militar contra el régimen iraní

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La Casa Blanca advirtió que iniciará los ataques este martes a las 21 horas de Argentina. El estancamiento de las negociaciones diplomáticas habilitará el avance aéreo sobre las centrales eléctricas y puentes asiáticos.

El presidente Donald Trump advirtió este lunes desde Estados Unidos que sus fuerzas armadas aniquilarán el territorio de Irán durante la noche del martes si el gobierno persa rechaza un nuevo acuerdo comercial marítimo.

El mandatario comunicó la decisión militar durante una conferencia de prensa que transmitió la cadena de noticias CNN. El ultimátum exige una respuesta definitiva antes de las 8 PM, hora del Este y de la ciudad de Miami. Trump afirmó que el Ejército norteamericano posee el poder de fuego necesario para borrar al país completo en una sola madrugada.

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La ofensiva armada apuntará directamente contra la red eléctrica y la obra pública local. El jefe de Estado condicionó la ejecución del bombardeo a la reapertura del Estrecho de Ormuz. Esta vía acuática concentra la mayor parte del traslado internacional del petróleo crudo.

Las autoridades de Pakistán, Egipto y Turquía ofician como mediadores entre ambas naciones. La emisora norteamericana reportó que estas conversaciones indirectas sufrieron un bloqueo total la semana pasada. El líder republicano reconoció que estos gobiernos extranjeros colaboran activamente para finalizar el conflicto porque la crisis afecta sus economías.

La disputa económica central involucra el cobro de tarifas navieras. La administración de Teherán aprobó el mes pasado un nuevo plan arancelario para los buques cisterna. El sistema impositivo busca materializar la soberanía de Irán sobre el paso de embarcaciones.

El presidente estadounidense exigió la transferencia de esa recaudación directa hacia las cuentas de su propio país. Trump justificó esta demanda argumentando una supuesta superioridad. El político indicó que las tropas norteamericanas ya derrotaron militarmente a las fuerzas enemigas en el terreno de combate.

Los periodistas consultaron al presidente sobre la posibilidad de firmar un pacto que omita el libre tránsito de las empresas petroleras. El mandatario calificó la zona como una prioridad absoluta y descartó concesiones. Trump alertó que un solo terrorista con un camión cargado de minas posee capacidad suficiente para bloquear las aguas del estrecho por completo. (Agencia OPI Santa Cruz)