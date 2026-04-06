Israel atacó la principal instalación petroquímica de Irán

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El complejo industrial procesa la mitad de los derivados de hidrocarburos del territorio asiático. El gobierno ruso advirtió sobre consecuencias ambientales severas para toda la región mientras Teherán evalúa las pérdidas materiales del ataque combinado.

El ministro de Defensa Israel Katz anunció hoy la destrucción de la instalación petrolera más grande de Irán, ubicada en el condado de Assaluyeh. La fuerza aérea israelí ejecutó el bombardeo sobre el polo industrial del sur persa.

A través de un comunicado oficial en video, el funcionario confirmó la ofensiva militar. Katz afirmó que la aviación “acaba de atacar con fuerza la mayor planta petroquímica de Irán, ubicada en Assaluyeh”.

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El predio afectado concentra aproximadamente el 50% de la producción petroquímica iraní. La administración de Tel Aviv difundió la grabación minutos después de los reportes iniciales de la prensa local sobre fuego en las instalaciones energéticas.

La agencia de noticias semioficial Fars registró múltiples explosiones en el perímetro industrial. Los despachos periodísticos atribuyeron los ataques a una operación conjunta de las fuerzas armadas estadounidenses e israelíes contra los complejos de la zona.

Los medios de comunicación de Teherán señalaron que los equipos de emergencia mantienen la situación “bajo control”. Los especialistas de la provincia sureña de Bushehr evalúan actualmente los daños materiales causados por los proyectiles.

Una ofensiva similar afectó estas mismas plantas procesadoras durante el mes de marzo. Ese antecedente desencadenó una respuesta armada de las tropas iraníes contra la infraestructura de petróleo y gas en todo Medio Oriente.

El gobierno de Rusia protestó en varias ocasiones contra este tipo de incursiones aéreas. La administración de Moscú advirtió sobre las consecuencias tóxicas que la destrucción de este sitio específico podría generar para los países vecinos. (Agencia OPI Santa Cruz)