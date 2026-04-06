Caputo admite ante el mercado un salto inflacionario para el mes de marzo

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El Palacio de Hacienda absorbió un nuevo golpe a las arcas públicas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reportó ingresos tributarios por $16 billones durante marzo. El alza interanual del 26,2% expone una profunda licuación de los fondos frente a la dinámica inflacionaria, consolidando el octavo mes consecutivo de contracción real que perfora los envíos coparticipables a las provincias.

La contabilidad oficial quedó por debajo de los $16,2 billones inyectados durante febrero. Al cierre del primer trimestre, el Estado nacional acopió $50.640.483 millones, marcando un incremento nominal del 22,7%. La merma del poder de fuego estatal responde directamente a la baja en la presión impositiva y el recorte de retenciones sobre el sector exportador, de acuerdo a la documentación financiera.

Frente al auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario, el ministro de Economía Luis Caputo admitió la fragilidad de los indicadores de corto plazo. El funcionario confesó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) quebrará su tendencia a la baja en marzo, empujado por la actualización de los cuadros tarifarios en educación y los surtidores de nafta.

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El titular de la cartera anticipó un resultado contractivo para el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a febrero. Al abordar las presiones del mercado sobre el atraso cambiario, Caputo esquivó el lenguaje protocolar e insultó a los analistas que reclaman correcciones. “Cuando piensan que la solución es devaluar me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo”, disparó el ministro.

En los despachos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la entidad consolida la cuarta fase del programa monetario con compras aceleradas. El organismo presidido por Santiago Bausili adquirió U$S 424 millones en la última semana operativa y totaliza absorciones por U$S 4.386 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) durante el trimestre.

Las arcas internacionales del fisco cerraron el balance en U$S 44.427 millones. La arquitectura técnica, ejecutada por Bausili y el secretario de Finanzas Federico Furiase, apunta a un acopio de entre U$S 10.000 millones y U$S 17.000 millones, meta que ya registra un 40% de cumplimiento de cara al cierre de 2025.

La radiografía social del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente al segundo semestre de 2025 arrojó una pobreza del 28,2%. La dependencia pública relevó a 8,5 millones de personas bajo esta línea, concretando un descenso de 3,4 puntos porcentuales frente al primer semestre y alcanzando el piso técnico registrado en 2018 (27,3%).

La indigencia castigó al 6,3% de la población, empujando a 2 millones de habitantes a la falta de cobertura alimentaria básica. La reducción semestral del 0,6% en este segmento evidencia la parálisis del tejido social, que mantiene un núcleo duro de 13 millones de personas condicionadas en sus consumos esenciales.

La matriz productiva aguarda los inminentes informes del INDEC para dimensionar el enfriamiento económico. El último parte de enero certificó un desplome interanual del 3,2% en el sector manufacturero. La estadística consolidó el séptimo mes ininterrumpido a la baja, con 10 de las 16 subclases industriales operando con fuertes recortes.

El derrotero fabril encadena un rojo profundo desde julio (-0,7%), seguido por agosto (-4,2%), septiembre (-0,2%), octubre (-2,7%), noviembre (-8,8%) y diciembre (-4%). La dependencia gubernamental nutrirá el calendario con las publicaciones de distribución del ingreso del cuarto trimestre de 2025, los servicios públicos de enero, y la actividad en pesca, minería y construcción de febrero.

Las pizarras del microcentro sostuvieron una paridad cambiaria en torno a los $1.400. El segmento mayorista cruzó ese umbral y operó en $1.385 para la compra y $1.394 para la venta. La plaza informal tranzó el Dólar Blue a $1.395 y $1.405 en sus puntas compradora y vendedora, respectivamente.

El mostrador oficial minorista fijó los valores en $1.365 y $1.415, cotización que arrastró el valor del Dólar Tarjeta, gravado por la retención impositiva para consumos en moneda extranjera, hasta los $1.839,5.

Las opciones financieras liquidaron el Dólar MEP a $1.432,3 para la compra y $1.436,3 para la venta. El Contado Con Liquidación (CCL), la vía bursátil empleada por fondos de inversión para transferir divisas al exterior mediante bonos, finalizó las operaciones en $1.483,4 y $1.484,2. (Agencia OPI Santa Cruz)