ADOSAC rechazó posible judicialización de la protesta tras el reclamo en Casa de Gobierno

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El gremio docente ADOSAC emitió un comunicado rechazando cualquier intento de judicializar la protesta social tras el reclamo que encabezó el jueves frente a la Casa de Gobierno y terminó con una quema de cubiertas.

ADOSAC advirtió que “expresamos nuestra profunda preocupación ante las versiones que indican la posible detención y judicialización de dirigentes sindicales y compañeros docentes que han participado de las distintas medidas de lucha y manifestaciones en defensa de la Educación Pública y de los derechos laborales de la docencia santacruceña”.

Rechazó “de manera categórica cualquier intento de disciplinamiento mediante amenazas, persecución o criminalización de la protesta social”.

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“La protesta sindical es un derecho constitucional y democrático, no un delito” señalaron desde ADOSAC y remarcaron que “si tocan a un docente, respondemos todos”. (Agencia OPI Santa Cruz)