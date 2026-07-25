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(OPI TdF) – Más de 100 familias de Tolhuin sufrieron el corte del suministro de gas en plena temporada invernal por falta de pagos y apuntaron contra la empresa Camuzzi Gas del Sur, quienes efectuaron la interrupción del servicio por deudas acumuladas.

El municipio de Tolhuin tuvo que desplegar asistencia para atender a los hogares afectados y apuntaron contra el incremento sostenido de las tarifas, sumado a la caída de la actividad económica y del empleo en la provincia que afectó a numerosas familias.

La secretaria de Gobierno de Tolhuin, Ana Paula Cejas criticó a la empresa por haber enviado notificaciones solo mediante correo electrónico, y varios usuarios, especialmente adultos mayores, registraron el corte una vez que le retiraron el medidor.

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La asistencia municipal incluye subsidios para cancelar deudas y facilitar la reconexión del servicio, además de la entrega de leña a unas 75 familias mediante un programa social.

La funcionaria sostuvo que los trámites de regularización de la instalación, la intervención de un gasista matriculado y la reconexión, podría demandar un costo superior al millón de pesos, imposibilitando a muchas familias que puedan costearlo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)