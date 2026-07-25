Errores y nuevo giro en la estrategia comunicacional del Gobierno

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Adrián Ravier, vocero presidencial del Gobierno, transita un reordenamiento en la estrategia de comunicación pública desde la Casa Rosada. La gestión busca reemplazar el estilo irónico de la etapa anterior por explicaciones didácticas, aunque las fallas en declaraciones financieras e intervenciones públicas abrieron cortocircuitos internos.

El 19 de junio de 2026, Manuel Adorni, entonces jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, anunció el nombramiento de Adrián Ravier, vocero presidencial de la Secretaría de Comunicación y Prensa, con el objetivo de recuperar la dinámica en las conferencias oficiales. Fuentes de la Casa Rosada señalaron que la orientación responde a una directiva del presidente Javier Milei, quien solicitó explicaciones detalladas sobre las medidas del Poder Ejecutivo Nacional.

El nuevo esquema desplazó las conferencias ágiles por exposiciones extensas orientadas a la gestión, combinadas con respuestas breves sobre temas políticos. En paralelo, Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, asumió mayor protagonismo en las discusiones políticas oficiales y en las conversaciones fuera de micrófono con los periodistas acreditados en la sede de gobierno.

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Reorganización interna y el rol de la Secretaría de Comunicación

La reestructuración modificó el esquema previo integrado por Manuel Adorni y Javier Lanari, actual director del Banco de la Nación Argentina, quien se desempeñaba como segundo en la estructura comunicacional. Bajo el mandato actual, Adrián Ravier limita su contacto con la prensa acreditada a las exposiciones en el salón de conferencias, mientras Fabián Fernández administra el vínculo político e informal con los medios.

Las proyecciones del dólar y los reclamos en la sala de prensa

Un quiebre en la exposición pública del funcionario ocurrió durante una entrevista emitida en el programa La Misa, conducido por Daniel Parisini. En esa transmisión, Adrián Ravier evaluó variables macroeconómicas e incluyó como posibilidad un valor del dólar ubicado entre los $1.700 y $1.800 para los meses subsiguientes, hecho que provocó objeciones técnicas en sectores del oficialismo.

“Me sorprende el error. Es un ABC de la comunicación política. Nunca hay que decir un número sobre el dólar“, afirmó un integrante del oficialismo respecto a las declaraciones del funcionario.

Desde otros despachos del Palacio de Gobierno sostuvieron que la frase se tomó fuera de contexto y que no existió una proyección oficial sobre la divisa estadounidense.

El clima tenso se trasladó a la sala de conferencias de la Casa Rosada. En su última presentación, los periodistas acreditados interpelaron al vocero por restricciones de circulación e inconsistencias en sus publicaciones previas en la red social X. Adrián Ravier debió rectificar un mensaje antiguo sobre la soberanía en las Islas Malvinas en el que utilizaba la expresión “país bananero”, argumentando una interpretación de mala fe por parte de la prensa. Durante esa misma jornada, el funcionario tuvo un extravío en la lectura de sus apuntes al responder una consulta periodística: “Perdón, me equivoqué de respuesta. Un segundo… era esta”, dijo mientras reordenaba la documentación oficial en el atril.

El Gobierno nacional busca estabilizar la vocería en un marco donde las decisiones de gestión representan el eje central de la comunicación oficial. (Agencia OPI Santa Cruz)