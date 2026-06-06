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El informe monetario de la autoridad monetaria confirma que el stock de financiamiento en pesos al sector privado cayó un 5,7% interanual a precios constantes.

La brecha exacta entre las promociones oficiales de reactivación y la letra chica del BCRA expone que los préstamos en moneda local acumulan cinco meses consecutivos de contracción en términos reales. El informe monetario mensual de la autoridad monetaria arrojó una caída del 0,2% en mayo en términos reales y ajustado por estacionalidad, confirmando la licuación del financiamiento disponible.

El desplome del financiamiento al consumo en las provincias

Las líneas de financiamiento que sostienen el consumo directo en los comercios locales no logran repuntar frente a la inflación. Las financiaciones con tarjetas de crédito y los préstamos personales registraron una caída mensual conjunta del 1,2% a precios constantes y sin estacionalidad durante mayo.

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Al desagregar el impacto interanual, el balance del BCRA muestra un comportamiento dispar en el poder de compra:

Las operaciones con tarjetas de crédito sufrieron una baja real del 2,8% .

. Los préstamos personales registraron un aumento del 3,1% en términos reales.

Esta contracción en el uso de plásticos restringe de forma directa las ventas financiadas en los distritos patagónicos, donde los costos logísticos exigen un mayor uso de capital de trabajo.

La expansión del crédito comercial frente al estancamiento hipotecario

Las empresas recurrieron al endeudamiento de corto plazo para sostener sus estructuras operativas en mayo. Los préstamos comerciales presentaron una expansión mensual del 1,1% a precios constantes sin ajustar por estacionalidad, traccionados de forma exclusiva por las colocaciones de documentos a sola firma.

La autoridad monetaria detalló que estos documentos registraron una expansión mensual del 3,2% corregida por estacionalidad en términos reales. El resto de las líneas comerciales operaron con variaciones acotadas, mientras que los créditos hipotecarios anotaron un avance marginal del 0,2% real bajo la misma medición.

La participación del crédito total en pesos dentro del Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó en 9,1% al cierre del mes. Al consolidar los préstamos otorgados en moneda extranjera, el ratio de crédito sobre el PIB asciende al 12%. (Agencia OPI Santa Cruz)