Javier Milei prohibió el ingreso de extranjeros por discursos de odio

- Publicidad -

La medida establece la deportación inmediata ante ofensas a los emblemas patrios. El anuncio oficial omite las precisiones legales sobre cómo el Estado medirá y aplicará la normativa en los controles fronterizos.

Javier Milei, presidente de la Nación, dictó el 30 de julio de 2026 un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para expulsar del país a ciudadanos extranjeros. La medida castiga a quienes inciten a la violencia, discriminen al pueblo argentino o ultrajen los símbolos patrios.

La normativa faculta al Ejecutivo a prohibir el ingreso territorial de cualquier persona nacida fuera de la República Argentina que dirija mensajes de odio por razones de nacionalidad. La disposición fue notificada oficialmente a través de un documento de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA).

- Publicidad -

El decreto surge como una respuesta estatal ante los incidentes cibernéticos y la escalada verbal registrada durante el Mundial de Fútbol 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. La redacción difundida omite el andamiaje jurídico que utilizarán las autoridades migratorias para calificar y probar materialmente las hostilidades.

El límite difuso entre la rivalidad deportiva y la deportación

El documento gubernamental asienta una frontera punitiva inédita frente a los discursos provenientes del exterior. Se funda en la necesidad de blindar la identidad nacional ante las críticas internacionales recientes.

“Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable“, indicó la OPRA en su comunicado institucional.

La vaguedad conceptual de la medida habilita un margen amplio de discrecionalidad administrativa en las delegaciones fronterizas y los aeropuertos internacionales. Un comentario en plataformas digitales, al carecer de una tipificación penal delimitada en el anuncio, queda sujeto a la interpretación del funcionario migratorio de turno. El Estado nacional absorbe así la facultad de sancionar legalmente las fricciones propias del folklore deportivo.

¿A quiénes afecta directamente la restricción migratoria?

Las sanciones alcanzan de forma directa a las personas que se encuentren en tránsito, soliciten ingreso por pasos habilitados o posean radicaciones temporales dentro del territorio nacional. La orden es taxativa respecto al rechazo en frontera.

“Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país“, subraya el texto rubricado por Javier Milei.

La efectividad de la prohibición recae en la actualización de los sistemas de control de la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que deberá ejecutar las expulsiones bajo el nuevo paraguas normativo de urgencia. (Agencia OPI Santa Cruz)