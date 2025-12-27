Senado aprueba ley que limita controles patrimoniales de ARCA

- Publicidad -

El Senado sancionó la ley de Inocencia Fiscal por 43 votos a favor y 26 en contra. La norma eleva el piso de la evasión simple a 100 millones de pesos y restringe los controles patrimoniales de ARCA sobre los contribuyentes.

La votación contó con el apoyo de La Libertad Avanza, PRO, UCR y bloques provinciales. El peronismo rechazó el texto completo. La ley modifica el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y crea un Régimen Simplificado de Ganancias.

El nuevo esquema establece un tope patrimonial de 10.000 millones de pesos para adherir al sistema. La normativa exime a los inscriptos de informar variaciones patrimoniales y elimina el control sobre los consumos. ARCA calculará el impuesto a las Ganancias exclusivamente sobre los ingresos facturados.

El texto actualiza los umbrales punitivos. El monto para considerar evasión simple pasa de 1.500.000 a 100 millones de pesos. La categoría de evasión agravada sube de 15 millones a 1.000 millones de pesos.

El plazo de prescripción de las obligaciones tributarias baja de cinco a tres años. La ley permite extinguir la acción penal mediante el pago de deuda e intereses por única vez. En casos sin denuncia radicada, el cierre de la causa requiere el pago del monto adeudado más un 50% adicional dentro de los 30 días hábiles.

El artículo 39 otorga efecto liberatorio al pago si se acepta la declaración jurada de ARCA. La normativa aumenta las sanciones económicas por declaraciones fuera de término, aunque el texto no especifica los montos de dichas multas. (Agencia OPI Santa Cruz)