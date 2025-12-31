Río Turbio: Cristo sigue en el piso y Poncio Pilato se lava las manos. Sustituyendo términos bien podría ser el Intendente Menna sin explicar por qué la obra sigue inconclusa

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – En la ciudad de Río Turbio el año 2022 proyectaron y asignaron partidas millonarias para modelar, construir y emplazar un Cristo de material sólido similar al Cristo Gomoso de Río de Janeiro, pero solo de unos 15 metros de altura aproximadamente.

La información la dimos en un informe detallado el 22 de marzo de 2022 y allí expresamos que el proyecto y la decisión fue del entonces intendente Darío Menna, el mismo que aún hoy y a pesar del tiempo transcurrido, tiene la obra (monumento) con un 85% (aprox) de avance, la figura de varias toneladas permanece en el piso y su emplazamiento será una historia aparte, debido al enorme peso que tiene y las dificultades existentes para levantarlo sin que se dañe el monumento, cuando deba ser movido al sitio de su enclave sobre el denominado Cerro de la Cruz en las afuera de Río Turbio.

Actualmente, a 4 años de la iniciativa, el Cristo permanece recostado en el terreno, el costo inicial anunciado por el Intendente Menna en el 2022 fue de 14 millones de pesos, lo cual transformado al valor dólar del 15 de marzo de ese año ($ 196,00) correspondía a unos 71.500 dólares, pero esa misma cifra al valor de la moneda estadounidense cotizada hoy, representa un gasto de más de 105 millones de pesos.

El costo de la obra que aún sigue en ejecución no figura en ninguno de los presupuestos municipales; el intendente Darío Menna nunca ha respondido (ni responde aún hoy) los pedidos de informes realizados respecto de la obra por parte del Concejo Deliberante, pero ninguno de los concejales se presentó en la Justicia para hacer una denuncia formal por tal irregularidades.

Río Turbio: Cristo sigue en el piso y Poncio Pilato se lava las manos

El proyecto del Cristo fue cuestionado por ser realizado mediante adjudicación directa (sin licitación pública inicial) y por no contar con la aprobación previa del Concejo Deliberante en sus etapas tempranas, lo que generó sospechas de “secretismo financiero” e intenciones de dejar fuera de todo, la participación de los concejales.

Abigaíl Mazú, hija del ex intendente de Turbio y ex diputado provincial (f) Matías Mazú, fue Presidente del Concejo Deliberante de esa ciudad hasta finales del 2023 y nunca se ocupó de responder la inquietud de algunos vecinos que por la ley de acceso a la información pública tienen derecho a saber todo lo atinente a la obra del Cristo.

Uno de los graves problemas que explican (en parte) el hecho de que la obra no esté concluida, es el propio escultor a quien le encargaron la misma, Alejandro Carrizo, un reconocido artista de Chilecito (La Rioja), el cual ha realizado el “Cristo del Portezuelo” en su provincia natal, está enfrentado con Menna por cuestiones presupuestarias y pagos atrasados.

Gran parte de la estructura del Cristo de Río Turbio se inició en La Rioja y se trasladó en camiones hacia Santa Cruz en noviembre de 2022. A Carrizo, el municipio de Río Turbio no le pagó el total comprometido y si fuera por la Municipalidad de la cuenca, nunca sabríamos las razones. Por este motivo, precisamente, nos vimos en la obligación de averiguarlo en La Rioja, como consta en este informe.

El Vía Crucis de Menna

Lo que si se encuentra terminado por el municipio es el “Vía Crucis” parte del proyecto que debería terminar al pie del Cristo. Es un sendero iluminado que muestran cuadros colocados y figuras icónicas como la de Poncio Pilato lavándose las manos justo frente al Cristo recostado en el suelo. No pocos han concluido con sorna que caracteriza muy bien la imagen del intendente Darío Menna quitándose la responsabilidad por la obra inconclusa y la cara de distraído que pone cuando le preguntan por los números, el costo total, los movimientos de fondos y el origen de los mismos..

El Intendente de Río Turbio Dario Menna –

El paseo del Via Crucis está compuesto de estaciones que recrean el trayecto del martirio y cuenta con placas informativas las cuales relatan el camino de la cruz. Así se llega al mirador, la plataforma la cual debió ser reforzada con barandas de seguridad y un solado de hormigón impreso para facilitar el acceso a pie de los turistas.

Se han realizado pruebas de las luminarias LED en el sendero y las fotos nocturnas muestran una hilera de luces que sube por la ladera del cerro, creando un impacto visual notable desde el centro de la localidad. Solo falta el Cristo.

Más problemas

Pero el centro del problema, no es el Vía Crucis, es el Cristo. A lo largo de 2023 y 2024 y de acuerdo a lo que hemos podido revisionar en el armado de esta historia del monumento que comenzamos a relatar en el 2022, el proyecto enfrentó severas complicaciones técnicas y contractuales y hubo fallas estructurales por cuanto se detectaron problemas en los cálculos iniciales.

Al tratarse de una zona de vientos extremos (que pueden superar los 140 km/h), se temía que la estructura original fuera derribada. Esto obligó a rediseñar las bases de concreto y la soldadura interna, que como muestra la foto actual tomada a la obra, no ha sido terminada aún.

Río Turbio: Cristo sigue en el piso y Poncio Pilato se lava las manos

Ya en el año 2023, el hecho de que la escultura permaneciera allí tirada en el piso, generó una fuerte indignación pública que se manifestaba en la opinión de la gente en las radios y redes sociales, por el deterioro que sufrían los materiales que año a año resistían los embates de los vientos, el hielo y las nevadas.

Otro de los problemas que surgieron, fue el tema logístico, pues hubo críticas por la demora en el traslado de las piezas desde La Rioja y en la contratación de maquinaria pesada necesaria para el ensamblaje en altura, que como dijimos, no es un tema menor. El monumento se proyectó con una altura de entre 13 y 15 metros de altura, construido con una estructura interna de perfiles de acero, revestimiento de fibra y cemento y pintura especial para exteriores.

Menna no pagó ni explicó por qué

El conflicto económico entre el municipio de Río Turbio y el escultor riojano Alejandro Carrizo ha sido uno de los puntos más opacos de la obra. Aunque el municipio ha intentado mantener las cifras bajo un “manto de sospecha“, según denuncias de la oposición y notas anteriores publicadas por OPI, hemos podido reconstruir los motivos y los montos estimados de la deuda basándonos en registros públicos y reclamos del artista a los que accedimos en el último tiempo mediante fuentes cercanas al artista riojano.

El incumplimiento en los pagos, tal como resulta de nuestra investigación, no responde a una sola causa, sino a una acumulación de factores técnicos, administrativos y económicos. Los técnicos y logísticos ya los mencionamos, ahora nos ocuparemos de los económicos.

El contrato original se firmó a principios de 2022. La escalada inflacionaria licuó el presupuesto inicial y el escultor exigió actualizaciones para cubrir el costo de los materiales (hierro, cemento, resinas etc) que el municipio nunca le liquidó en tiempo y forma.

Carrizo sostiene que junto a su equipo debieron trasladarse desde Chilecito (La Rioja) hasta la Cuenca Carbonífera. El reclamo del escultor incluye meses de viáticos, alojamiento y traslados que, al extenderse la obra de meses a años, superaron ampliamente lo presupuestado.

Alejandro Carrizo detuvo las tareas en varias ocasiones denunciando que el municipio no le proveía los materiales necesarios para continuar, lo que generó “horas hombre” trabajadas sin el avance físico que permitiera liberar los certificados de pago.

Por otro lado hay un tema administrativo insoslayable: al realizarse la obra mediante adjudicación directa y sin pasar originalmente por el Concejo Deliberante, el pago al artista a menudo quedó supeditado a la disponibilidad de “fondos corrientes”, que el intendente usó prioritariamente para pagar salarios municipales en momentos de crisis, pues no existe una partida presupuestaria específica para el monumento.

El Monto de la Controversia

Si bien no hay un único número oficial debido al secretismo administrativo tendido sobre este tema por Darío Menna, las cifras a las que hemos podido acceder por información pública, los montos giran alrededor de 14 millones de pesos por el contrato original del año 2022, pero a esto se suma lo que el municipio nunca informó públicamente que son los reclamos del escultor por saldos pendientes y actualizaciones (2023/2024) por alrededor de 40 millones de pesos más.

De esta manera, incluyendo la deuda con Carrizo, alquiler de grúas de gran porte que costaron millones por estar paradas, cimientos y transporte, el costo superaba largamente los $100 millones de pesos hacia finales de 2023. Su actualización podría rozar el doble de ese importe, teniendo en cuenta la actualización peso/dólar..

Relación Menna-Carrizo

A finales de 2025, la relación entre Alejandro Carrizo y la gestión de Darío Menna pasó por etapas de máxima tensión, incluyendo amenazas de abandono definitivo de la obra.

Para lograr el avance del 85% que presenta la figura del Cristo hoy (60% de la obra total), el municipio debió realizar pagos parciales “de emergencia” y convenios de asistencia, aunque el artista ha manifestado en círculos cercanos que aún mantiene acreencias por la etapa de finalización y detalles finos de la escultura.

El retraso en el pago al escultor fue la razón principal por la cual la cabeza y el torso del Cristo permanecieron separados de la imagen central y “tirados en el piso” durante más de un año, ya que el artista se negaba a realizar el montaje final sin garantías de cobro de los certificados adeudados. Hoy está ensamblado, pero sin montaje ni colocación definitiva, razón por lo cual sigue en el piso como en el 2022.

¿Judicialización si o no?

En noviembre de 2025, tras un rastreo en los registros públicos de los tribunales de Santa Cruz y boletines oficiales, nos encontramos con la novedad de que no existe constancia de una presentación judicial formal (demanda por cobro de pesos o incumplimiento contractual) entablada por el escultor Alejandro Carrizo contra la Municipalidad de Río Turbio ni de ésta hacia el artista; y en ambos casos, se infiere, por una razón similar.

El conflicto se ha mantenido en una etapa de litigio administrativo y mediación política, tal como lo definió un ex asesor municipal, bajo una figura sui géneris de aquellos que tensan la cuerda pero no quiere romper el lazo.

La ausencia de un juicio formal sugiere que existe un acuerdo tácito de “pago por avance”, donde el municipio libera fondos mínimos para que Carrizo no abandone la obra antes de la inauguración prevista para el verano de este año 2026 que comienza en horas y/o según deslizó el propio intendente Menna, para el festival de la Fiesta Nacional de la Lenga, que se realiza anualmente el 7 y. 8 de marzo.

Carta va y carta viene

Aunque no se ha llegado a la instancia de un juicio ordinario, Carrizo ha utilizado el envío de cartas documento y notificaciones fehacientes al Ejecutivo Municipal.

Estas notificaciones, nos explicaron, sirven para interrumpir los plazos de prescripción de la deuda y exigir la redeterminación de precios por la inflación acumulada entre 2022 y 2025. Además, dejan constancias de la trazabilidad de la deuda existente, en caso de llegar a un juicio.

El municipio ha optado por realizar pagos parciales cada vez que el artista amenazaba con retirar al equipo técnico o paralizar la obra definitivamente, evitando así que el conflicto escale a los tribunales, lo que detendría la obra por tiempo indeterminado debido a medidas cautelares.

El rol del Concejo Deliberante

La falta de una demanda judicial también se explica, porque el escultor ha buscado todo el tiempo la mediación del Concejo Deliberante de Río Turbio.

Varios concejales de la oposición han solicitado informes sobre el “Contrato de Locación de Obra” de Carrizo, pero el Ejecutivo se ha mostrado reticente a entregar copias firmadas, lo que dificulta que el artista inicie un juicio con pruebas sólidas de un contrato que, en origen, tuvo irregularidades de forma como la adjudicación directa sin licitación, tal como explicamos al principio.

Fuentes cercanas al escultor indican que Carrizo ha priorizado terminar la obra para proteger su reputación artística.

Una demanda judicial contra un municipio en Santa Cruz puede durar años inclusive cuando Menna no esté más en el Ejecutivo, mientras que terminar el Cristo le permite cobrar los seguros y certificados de obras finales y utilizar la imagen del monumento como principal pieza de su portfolio para futuros contratos. (Agencia OPI Santa Cruz)