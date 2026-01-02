Datos matan relato: mientras se espera la reforma, el empleo acumula 242 mil bajas

- Publicidad -

Mientras el oficialismo apuesta sus fichas a la reforma laboral en el Senado para febrero próximo, la realidad estadística muestra un escenario recesivo profundo. Un informe técnico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA confirma que en septiembre el empleo formal sufrió una caída neta de 11,3 mil puestos de trabajo, al tiempo que el poder adquisitivo continúa su deterioro sistemático.

El relevamiento, coordinado por el IIEP (Instituto Interdisciplinario de Economía Política), expone que la supuesta reactivación no llega al mercado laboral. Pese a la expectativa gubernamental de que la reducción de indemnizaciones incentive a las pymes, la tendencia actual es de destrucción de puestos: desde mayo se registran cinco meses consecutivos de bajas.

Desglose de la caída: quién pierde empleo

El análisis detallado del informe elaborado por el área EDIL revela dónde se ajustó el mercado en la última medición de septiembre:

- Publicidad -

Sector Privado: Se perdieron 10,6 mil puestos de trabajo asalariado formal.

Se perdieron de trabajo asalariado formal. Casas Particulares: Hubo una baja de 2,9 mil puestos .

Hubo una baja de . Sector Público: Se mantuvo prácticamente sin cambios significativos en el período.

El acumulado es contundente: el empleo asalariado formal total representa hoy una pérdida de 57 mil puestos (-0,6%) respecto a septiembre de 2024. Si se amplía la lupa al inicio de la gestión actual y el fin de la anterior (noviembre 2023), la destrucción alcanza los 242 mil puestos de trabajo (-2,4%). En términos históricos, el volumen de asalariados formales ha retrocedido a niveles similares a los de agosto de 2022.

Salarios a niveles de la crisis de 2001

El dato más alarmante del informe no es solo la cantidad de empleo, sino la calidad del ingreso. El poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) volvió a caer un 0,5% en noviembre de 2025. Esta cifra se suma a los rojos de octubre (-2,3%), septiembre (-2,0%) y la debacle inicial de la gestión.

El seguimiento fiscal de los ingresos muestra una realidad financiera crítica para los trabajadores:

Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, el salario mínimo real acumuló una caída del 36% .

. Solo en lo que va de 2025, la pérdida es del 8% .

. El valor actual es un 64% inferior al máximo histórico registrado en septiembre de 2011.

El informe concluye con un dato lapidario que sepulta cualquier narrativa de recuperación inmediata: el salario mínimo en términos reales de octubre de 2025 se ubica en un valor inferior al de 2001, previo al estallido de la Convertibilidad. (Agencia OPI Santa Cruz)