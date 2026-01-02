Rescatan a escalador herido en El Chaltén

- Publicidad -

Un guía de montaña de unos 30 años fue rescatado en la zona cordillerana de El Chaltén tras un aviso de emergencia notificado alrededor de las 9 horas a la Comisión de Auxilio (CAX) de la localidad.

Gracias a la colaboración de un helicóptero del Ejército Argentino y pese a las condiciones adversas durante la jornada se pudo llegar hasta el glaciar Superior donde se encontraba el escalador lesionado.

De esta manera se pudo acortar el operativo de rescate y poco después de las 18 horas el helicóptero arribo al aeropuerto de El Calafate para ser atendido en el hospital local.

Según la alerta a la CAX el hombre sufrió un traumatismo severo de cráneo, que podría haber sido producto del impacto de una roca.

El guía fue atendido en el lugar por otros escaladores que se encontraban en la zona.

El operativo se desplegó con 22 colaboradores voluntarios a quienes se sumaron integrantes de Parques Nacionales y el Grupo de Alta Montaña de Gendarmería Nacional.

Luego se conoció que el Ejército Argentino dispuso un helicóptero desde Río Gallegos que arribó a El Chaltén pese a los fuertes y constantes vientos que se registraron durante la jornada. (Agencia OPI Santa Cruz)