Maduro llegó a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo

El expresidente venezolano Nicolás Maduro aterrizó esta tarde en Nueva York bajo custodia de las fuerzas militares de Estados Unidos para enfrentar un juicio federal por narcoterrorismo y otros delitos graves. El traslado marca el inicio de un proceso judicial que tendrá su primera instancia el próximo lunes, momento en que el detenido deberá comparecer ante los tribunales para responder a las acusaciones. La imagen del exmandatario descendiendo del avión esposado, con los ojos tapados y vestido con un conjunto deportivo, expone el cambio drástico de su situación legal tras ser capturado y puesto a disposición de la justicia norteamericana.

El arribo se concretó cerca de las 17:30 hora local en el aeropuerto Stewart, aunque el descenso de la aeronave se demoró una hora y se realizó en medio de un fuerte operativo de seguridad desplegado en la estación aérea. Maduro bajó acompañado por su esposa, Cilia Flores, quedando ambos bajo la custodia directa de agentes del FBI antes de ser trasladados a una prisión federal en Brooklyn. Todo el procedimiento de llegada y desembarco fue filmado y fotografiado por personal del gobierno estadounidense, documentando oficialmente la entrega de los detenidos en suelo norteamericano.

La gravedad del expediente fue ratificada por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, quien confirmó a través de la red social X los cargos específicos que enfrenta el detenido. La imputación abarca conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Asimismo, se lo acusa de conspirar para poseer dicho armamento con la intención de utilizarlo contra Estados Unidos, consolidando una causa penal que busca penalizar el uso del aparato estatal para actividades ilícitas transnacionales.

El accionar de la justicia se sustenta en una investigación de larga data que el Departamento de Justicia formalizó en marzo de 2020, cuando presentó los primeros cargos por vínculos con el narcotráfico internacional. Según la acusación, el depuesto mandatario habría integrado la cúpula del Cartel de los Soles, una red criminal conformada en la década del noventa por altos funcionarios y militares venezolanos implicados en el tráfico de drogas, cuya estructura y operaciones serán ahora objeto de escrutinio en el juicio federal. (Agencia OPI Santa Cruz)