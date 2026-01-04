Recaudación: Quinta caída consecutiva en términos reales

- Publicidad -

La agencia ARCA confirmó que los ingresos tributarios acumulados en 2025 ascendieron a $183.109.217 millones. Esta cifra representa una suba nominal del 39,4% anual, un porcentaje que supera la inflación esperada del 31%. Sin embargo, el cierre del año expuso el deterioro de la actividad: en diciembre la recaudación fue de $16.527.268 millones, con una variación del 27% interanual, tres puntos por debajo del costo de vida estimado.

El análisis fino de los números muestra una realidad financiera compleja. Si bien hubo ingresos extraordinarios en 2024 que distorsionan la comparación —sin ellos la variación anual rozaría el 50%—, el mercado acusa recibo del enfriamiento. Según Nadin Argañaraz, director del IARAF, la recaudación anual habría descendido un 1% en términos reales.

“Si no se considera la recaudación de los impuestos vinculados al comercio exterior, la recaudación habría aumentado un 4,5%“, detalló el analista sobre el acumulado anual.

Caída real y freno en el consumo

El dato más preocupante para la economía real proviene del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En diciembre recaudó $5.436.360 millones, lo que implica una baja del 6,8% en términos reales respecto al mismo mes del año anterior. Este indicador es un termómetro directo que anticipa una desaceleración de la actividad económica.

El comportamiento de los tributos en diciembre marca ganadores y perdedores netos en la estructura fiscal:

Derechos de Exportación: Registraron la mayor pérdida con una baja del 58% real interanual , producto de la eliminación de carga tributaria al agro.

Registraron la mayor pérdida con una baja del , producto de la eliminación de carga tributaria al agro. Impuestos Internos: Cayeron un 25%.

Cayeron un 25%. Bienes Personales: Se desplomó un 19%, afectado por la base de comparación alta de 2024 y la baja de alícuotas.

Se desplomó un 19%, afectado por la base de comparación alta de 2024 y la baja de alícuotas. Seguridad Social: El segundo tributo en importancia descendió un 1,2% real, pese a que en el acumulado anual mostró una suba nominal impulsada por la remuneración bruta.

En la vereda opuesta, la presión fiscal aumentó considerablemente en otros rubros. Los derechos de importación subieron un 12,6% real en el último mes, y el Impuesto a las Ganancias marcó un alza real del 9,7%, recaudando $3.680.713 millones.

El Impuesto a los Combustibles también golpeó el bolsillo con un aumento real del 5% en diciembre y un acumulado anual que trepó al 42,9%, consolidándose como uno de los tributos con mayor incremento del período.

Diciembre representó la quinta caída real interanual consecutiva de la recaudación total, con una merma estimada del 3% según el IARAF. Al excluir el comercio exterior, la variación real del mes habría sido nula. (Agencia OPI Santa Cruz)