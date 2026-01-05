Tras la captura de Maduro, el gobierno presiona por el regreso de Nahuel Gallo

- Publicidad -

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aprovechó el cambio de escenario político en Venezuela para exigir la “liberación inmediata” de los ciudadanos argentinos detenidos bajo el régimen chavista. El reclamo principal gira en torno a Nahuel Gallo, un gendarme argentino apresado ilegalmente en diciembre de 2024.

Desde una manifestación frente al Obelisco, la ex ministra de Seguridad detalló la situación crítica de Gallo. El efectivo de la fuerza de seguridad fue detenido en la frontera entre Colombia y Venezuela cuando intentaba ingresar para visitar a su hijo y a su pareja. “Es un miembro de una fuerza de seguridad argentina que fue a visitar a su hijo y nunca nos dieron una información oficial”, denunció la senadora, asegurando que harán todo lo posible para repatriarlo.

El pedido de libertad también se extiende al caso de Germán Giuliani, un abogado argentino del cual no se tienen noticias desde mayo de 2025. El gobierno de Maduro lo acusó de narcotráfico, aunque su familia sostiene que fue secuestrado por las autoridades locales. Bullrich fue tajante respecto a la estructura de poder remanente: “No puedo creer en ninguno de los dictadores narcos venezolanos”, refiriéndose a la gestión actual de Delcy Rodríguez.

Bullrich calificó la extracción de Nicolás Maduro como un paso necesario para terminar con “uno de los carteles más brutales“, pero advirtió sobre la complejidad de la transición. Según su análisis, el Estado venezolano se encuentra “totalmente infiltrado“, destacando que las Fuerzas Armadas locales no han mostrado un quiebre definitivo con el esquema anterior.

Finalmente, la senadora lanzó una crítica directa a los organismos internacionales: “Esta narcodictadura había que terminarla y espero que las Naciones Unidas lo entiendan así, porque nacieron para darle paz al mundo y no para apañar dictaduras”, sentenció. (Agencia OPI Santa Cruz)