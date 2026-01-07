Fuego en Puerto Patriada: 10 casas quemadas y 700 evacuados

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres instruyó al Banco del Chubut para la implementación de medidas de alivio financiero destinadas a los damnificados por los incendios forestales que afectan la zona cordillerana, específicamente en Puerto Patriada y Cholila. La decisión del mandatario surge tras la confirmación de daños materiales significativos, que incluyen la destrucción de diez viviendas y cuatro vehículos, además de la evacuación preventiva de 700 personas entre residentes y turistas. La entidad crediticia provincial trabaja actualmente en el diseño de una línea especial que gestionará la Gerencia Regional Esquel, enfocada en prestadores de servicios turísticos y productores afectados.

La situación operativa en el terreno presenta una complejidad extrema debido a las condiciones climáticas adversas, marcadas por la sequía y los vientos constantes. El intendente de El Hoyo, César Salamín, ratificó la gravedad del escenario al señalar que las viviendas afectadas resultaron imposibles de defender ante el avance de los frentes activos y la vegetación del bosque. El combate del fuego enfrenta además limitaciones logísticas estructurales, dado que el único acceso a la zona de Puerto Patriada se realiza a través de la ruta provincial 33. Para reforzar las tareas, el Servicio Provincial del Manejo del Fuego coordina el arribo de brigadistas provenientes de Río Negro y Neuquén, proyectando un despliegue de 200 efectivos en el área.

Mientras se desarrollan las tareas de contención, las autoridades provinciales revelaron que el foco ígneo en Cholila, ubicado a 60 kilómetros de El Hoyo, tuvo un origen intencional mediante la quema de combustible y aceite. Frente a este hecho, la Fiscalía de Lago Puelo solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar información en las dependencias policiales o judiciales. La superficie total afectada permanece indeterminada, lo que dificulta aún el cálculo final de las pérdidas económicas y ambientales que la administración provincial busca mitigar a través de la intervención bancaria.

- Publicidad -

La asistencia financiera anunciada por el Ejecutivo contempla alternativas para quienes registren deudas con tarjetas de crédito y otras obligaciones, aunque los detalles técnicos sobre montos, tasas y plazos permanecen pendientes de definición. El Banco del Chubut comunicó que en los próximos días informará los requisitos específicos para acceder a esta línea, cuya ejecución dependerá de la articulación con los municipios de la zona. La medida intenta ofrecer una respuesta económica inmediata ante una crisis que expone tanto la vulnerabilidad de la infraestructura regional como la recurrencia de incendios intencionales en la provincia. (Agencia OPI Chubut)