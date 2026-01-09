Delcy Rodríguez descarta viajes al exterior tras apertura con EEUU

- Publicidad -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no realizará ningún viaje fuera del país próximamente, una decisión confirmada este viernes por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez. El funcionario desestimó cualquier posibilidad de salida de la mandataria interina a través de un comunicado en su cuenta de la red social Telegram, estableciendo que la administración ejecutiva se encuentra concentrando sus esfuerzos estrictamente en la agenda interna con el objetivo declarado de garantizar el derecho a la paz y la estabilidad para la población en este contexto de transición.

Esta definición respecto a la permanencia de la máxima autoridad en el territorio nacional ocurre inmediatamente después de que el gobierno venezolano informara sobre la decisión de iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el gobierno de Estados Unidos. La maniobra política está orientada al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países, marcando un intento de recomposición institucional que busca generar una agenda de trabajo de interés mutuo entre Caracas y Washington en medio de la crisis vigente.

La estrategia diplomática impulsada desde Caracas tiene como eje central abordar las consecuencias derivadas de lo que el oficialismo califica como una agresión, haciendo referencia directa a la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. La administración actual intenta gestionar a través de este canal de diálogo los efectos políticos y sociales resultantes de la operación extranjera, buscando establecer mecanismos bilaterales que permitan tratar los alcances de la intervención y la situación legal de los detenidos.

El escenario de tensión actual se remonta a la madrugada del sábado 3 de enero, cuando fuerzas militares estadounidenses ejecutaron un ataque contra varios puntos de Venezuela, incluyendo la capital. El despliegue operativo culminó con la captura de Nicolás Maduro y Flores, quienes fueron trasladados posteriormente a la ciudad de Nueva York para ser presentados ante una corte judicial, un hecho que alteró el orden político y forzó el repliegue de la actual conducción hacia la seguridad interna. (Agencia OPI Santa Cruz)