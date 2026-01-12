Tierra del Fuego inicia 2026 pidiendo auxilio financiero por $20.000 millones

- Publicidad -

(OPI TdF) – El año 2026 comienza con señales de alerta en la caja provincial. El Gobierno de Tierra del Fuego ha tenido que recurrir nuevamente al “oxígeno” financiero de la Nación para afrontar sus obligaciones inmediatas. A través de un convenio firmado con la Secretaría de Hacienda nacional, la administración provincial solicitó un adelanto de coparticipación de hasta $20.000 millones.

Esta maniobra, instrumentada mediante el Decreto 02/26, expone la fragilidad de las cuentas públicas locales al inicio del ejercicio fiscal. Si bien el mecanismo es legal y está contemplado en la Ley 11.672, recurrir a él en el primer mes del año sugiere una falta de liquidez preocupante para hacer frente a gastos corrientes, como salarios o proveedores.

“Bicicleta” financiera a corto plazo

El acuerdo rubricado el pasado 30 de diciembre implica condiciones estrictas. No es dinero gratis: la Provincia deberá devolver la totalidad de los fondos dentro del mismo mes de enero.

El mecanismo de devolución funciona como un descuento automático: la Nación retendrá diariamente los fondos de la coparticipación que le corresponde a Tierra del Fuego hasta saldar la deuda. En la práctica, esto significa que la Provincia recibirá significativamente menos recursos automáticos durante el resto del mes, tapando un agujero hoy para abrir otro mañana.

El costo del dinero

Un dato que no debe pasar desapercibido es el costo financiero de esta operación para los fueguinos. El anticipo devengará intereses calculados bajo la tasa TAMAR (Tasa Activa de Marca para Préstamos Personales en Pesos de Bancos Privados).

Esto implica que parte de los recursos de los contribuyentes no irán a obras ni servicios, sino al pago de intereses bancarios por la necesidad de efectivo inmediato del Ejecutivo. Los intereses también se descontarán directamente de la “goteo” diario de la coparticipación una vez devuelto el capital.

Trámite exprés y ratificación pendiente

El Ejecutivo provincial giró las actuaciones a la Legislatura para cumplir con la formalidad constitucional, pero el dinero ya está en movimiento. Al encontrarse el cuerpo legislativo en receso, la ratificación parlamentaria quedará pendiente hasta el inicio de las sesiones ordinarias.

En resumen, la gestión provincial arranca el año comprometiendo recursos futuros para cubrir necesidades presentes, en un ciclo financiero que, de volverse crónico, podría comprometer la autonomía económica de la isla. (Agencia OPI Tierra del Fuego)