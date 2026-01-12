Una medida tomada por el intendente de Río Turbio generó más problemas que soluciones y el costo lo pagaron los empleados municipales

- Publicidad -

El 9 de enero 2026 el intendente de Río Turbio Darío Menna emitió la nota N° 007/26 dirigida al Sindicato de empleados municipales y al Ministerio de Trabajo de la Provincia donde informó la modalidad de pago de los salarios que implementaría para el corriente mes de enero, el cual ya llegaba a manos de los trabajadores varios días tardes y estaba generando inquietud entre los municipales.

En la nota, Menna informó tanto al gremio como a Trabajo, que el municipio había girado los fondos para el pago de los haberes el día 10 de enero 2026, pero con una salvedad: los salarios que el personal cobra a través del Banco Santa Cruz, fueron depositados al 100% y aquellos salarios que los municipales cobran a través del Banco Nación solo el 90% de sus haberes, dejaron para días posteriores el pago del 10% restante.

El párrafo en el que el intendente hace la salvedad indica “Personal que percibe en el Banco de la Nación Argentina: 90% (sueldos en los que se utilizó el dinero disponible en las arcas municipales). El 10% faltante será abonado como fecha límite el día 20 de enero, con el compromiso de seguir trabajando en alternativas para adelantar esa fecha” y remata la nota diciendo “Enviamos la presente a los fines de dejar constancia de la situación”.

- Publicidad -

Las explicaciones no alcanzan

Los municipales consideran que las explicaciones que da el intendente Menna no alcanzan para fundamentar las razones por las cuales deben ser los propios trabajadores municipales, los que deben pagar el error del jefe comunal.

Por esta razón convocaron a una medida de fuerza hasta que sus haberes sean depositados en un 100% como corresponde a cada mes, donde inclusive se han dilatado en el tiempo los días de cobro.

“Los diputados crearon un artículo especial dentro de la Ley de Presupuesto para que los nuevos integrantes del Superior Tribunal cobren la mitad de sus salarios, que no son los 800 mil pesos nuestros y dijeron que el salario tiene carácter alimentario y no veo que acá haya la misma preocupación”, le dijo a OPI un empleado municipal quien consideró que el intendente les hace pagar sus errores y el mal manejo que tiene de las finanzas municipales.

Una medida tomada por el intendente de Río Turbio generó más problemas que soluciones y el costo lo pagaron los empleados municipales

Recordemos el propio Menna tuvo la iniciativa “democratizar” el cobro de los haberes que a nivel provincial no existe ya que toda la administración pública está cautiva del Banco Santa Cruz.

A tal fin el año pasado emitió la Resolución Administrativa 9/2025 que habilitó a entidades como Credicoop, Patagonia, Banco Nación, Santander, ICBC, Galicia, BBVA, Macro y Supervielle, ofreciendo más opciones a los trabajadores.

La idea fue poner fin al monopolio del Banco Santa Cruz, como a nivel nacional el gobierno rompió el monopolio del Banco Nación; el intendente se allanó a la desregulación, en teoría “en beneficio de los trabajadores”, dejando a la libre elección de cada uno la entidad bancaria por donde cobrar su haberes y rompiendo el estatismo dirigido por en actual gobierno provincial, que sigue el mismo lineamiento que el kirchnerismo, obligado a todo el mundo en actividad a cobrar a través del ex banco provincial, el cual tiene cautivo una masa de dinero muy importante.

La mayor crítica que pesa sobre Darío Menna es que una falla, supuestamente del sistema que él mismo potenció e impuso, no la paga el municipio sino que la pagan los trabajadores ya que el 10% de sus haberes se pagará diferido el día 20 de este mes, sin que haya ningún tipo de compensación de parte del Intendente por este retraso salarial que mantiene a los empleados de Río Turbio muy molestos y en conflicto. (Agencia OPI Santa Cruz)