Deslizamiento en cerro Hermitte destruye viviendas y servicios

(OPI Chubut) – La Municipalidad de Comodoro Rivadavia ordenó la evacuación de más de 90 familias tras un desplazamiento de suelo de gran magnitud registrado en la ladera sur del cerro Hermitte que provocó el colapso de viviendas y la ruptura de servicios esenciales. El incidente ocurrió minutos antes de la medianoche del sábado y afectó gravemente a los barrios Sismográfica, El Marquesado y Los Tilos, donde los residentes ya habían alertado a las autoridades sobre la aparición de grietas y el deterioro progresivo de los terrenos antes de que se produjera el desastre.

El movimiento geológico se intensificó cerca de las 23:55 horas, momento en que las estructuras residenciales comenzaron a ceder. Los daños reportados incluyen la destrucción de muros y techos, así como la fractura de instalaciones subterráneas de gas y agua, lo que elevó el nivel de riesgo en la zona. Ante la emergencia, equipos de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil intervinieron para asistir a los damnificados, quienes debieron abandonar sus propiedades con urgencia llevando consigo únicamente efectos personales básicos y mascotas. Una de las víctimas describió la situación señalando que su vivienda se partió por la mitad debido a la fuerza del deslizamiento.

El Ejecutivo municipal dispuso un plazo inicial de 48 horas para la evacuación preventiva mientras los equipos técnicos monitorean la estabilidad de la ladera. Los evacuados fueron dirigidos en una primera instancia al Club Talleres, y las autoridades confirmaron la habilitación del Hotel Deportivo para su alojamiento. A pesar del riesgo de derrumbe inminente, un grupo de vecinos manifestó resistencia a dejar sus hogares. El temor a sufrir robos en las viviendas deshabitadas motivó el despliegue de un operativo policial que custodió el sector durante la madrugada para garantizar la seguridad de los bienes.

La catástrofe habitacional en Comodoro Rivadavia expone una problemática que los vecinos venían denunciando con anterioridad. Según los testimonios recogidos, los habitantes del sector advirtieron durante la última semana y desde hace tiempo sobre el avance de grietas en el suelo y la caída de paredones. Si bien el municipio había realizado evaluaciones técnicas previas, el colapso final obligó a una respuesta reactiva masiva. Los especialistas continuarán los estudios sobre el extremo sureste de la traza para determinar si existen condiciones de seguridad que permitan el eventual retorno de las familias desplazadas. (Agencia OPI Chubut)