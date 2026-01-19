La UE elimina aranceles al 92 por ciento de exportaciones del Mercosur

- Publicidad -

La Unión Europea (UE) eliminará los aranceles para el 92 por ciento de las exportaciones del Mercado Común del Sur (Mercosur), una medida que impacta sobre un volumen comercial de aproximadamente 61.000 millones de dólares estadounidenses. El acuerdo, rubricado en Asunción por los representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, formaliza el acceso preferencial del bloque sudamericano a la tercera economía global, un mercado compuesto por 450 millones de personas que representa cerca del 15 por ciento del Producto Interno Bruto mundial.

El esquema arancelario pactado establece que, además de la eliminación de gravámenes para la mayoría de los productos, el bloque europeo otorgará acceso preferencial a otro 7,5 por ciento de la oferta exportable, equivalente a 4.700 millones de dólares. Esta configuración técnica implica que la casi totalidad de los envíos del Mercosur hacia la Unión Europea quedará cubierta bajo condiciones ventajosas, según se desprende de los términos del Acuerdo de Asociación y del Acuerdo Interino de Comercio firmados en la capital paraguaya.

El documento divulgado por la Cancillería de Paraguay detalla que el marco legal busca promover no solo el intercambio de bienes y servicios, sino también la inversión y el desarrollo económico mediante reglas de competitividad para las empresas de la región. La letra del acuerdo amplía el acceso al mercado europeo y estipula la creación de mecanismos de cooperación en áreas definidas como estratégicas para el crecimiento económico y social de los países miembros.

Los Estados parte emitieron un comunicado conjunto en el que celebraron la firma y reafirmaron el compromiso con la integración regional frente al escenario internacional. El texto oficial sostiene que esta relación estratégica de largo plazo tiene por objetivo generar beneficios concretos para los ciudadanos y la economía local, consolidando la posición del bloque mediante la apertura de nuevas vías de intercambio. (Agencia OPI Santa Cruz)