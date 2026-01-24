Cae en Alemania un sospechoso de gestionar logística militar para Hamás

- Publicidad -

Las fuerzas de seguridad de Alemania detuvieron en el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo a un hombre de 36 años acusado de integrar la estructura del grupo terrorista Hamás y de orquestar ataques contra objetivos judíos e israelíes en suelo europeo. El operativo, ejecutado por orden de la Fiscalía General, se concretó tras el arribo del sospechoso desde Beirut, quien enfrenta cargos directos por la adquisición de material bélico destinado a la ejecución de atentados mortales coordinados con otros cómplices.

La investigación identifica al detenido como Mohammad S. y le imputa la compra de aproximadamente 300 cartuchos de munición durante el mes de agosto, un movimiento logístico clave para la operatividad de la organización. Las pesquisas revelan que el acusado trabajaba en conjunto con el procesado Abel Al G. en la preparación de la infraestructura necesaria para golpear instalaciones israelíes tanto en Alemania como en el resto del continente, evidenciando una planificación transnacional.

Este arresto se suma a una serie de procedimientos realizados en octubre pasado, cuando las autoridades interceptaron a tres presuntos integrantes de la misma red en Berlín mientras gestionaban la recepción de armamento. En el marco de los operativos vinculados a esta célula, los agentes de seguridad han logrado incautar fusiles, pistolas y una importante cantidad de municiones, confirmando la capacidad de fuego que el grupo intentaba consolidar para sus acciones violentas.

- Publicidad -

El acusado comparecerá este sábado ante el Tribunal Supremo, instancia que definirá su ingreso en prisión preventiva mientras avanza la instrucción de la causa. La captura se produce en un contexto de alerta máxima para la seguridad nacional, exponiendo la persistencia de amenazas activas que obligan al estado alemán a mantener una vigilancia estricta sobre los movimientos de actores vinculados al terrorismo internacional. (Agencia OPI Santa Cruz)