El Banco Central compró otros US$52 millones y las reservas tocan máximos de cuatro años y medio

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene una racha de acumulación que, en los papeles, devuelve las reservas brutas a niveles de agosto de 2021. Con la compra de US$52 millones realizada este jueves, la entidad alcanzó su decimonovena rueda consecutiva de saldos positivos en el mercado mayorista. Sin embargo, la cifra final de US$46.240 millones de reservas brutas está fuertemente influenciada por factores externos y contables más que por el flujo genuino de divisas.

La auditoría de los ingresos diarios muestra una desaceleración en la intensidad de las compras comparado con los picos de mediados de mes:

Racha actual: 19 jornadas consecutivas adquiriendo divisas en el Mercado Libre de Cambios ( MLC ).

19 jornadas consecutivas adquiriendo divisas en el ( ). Último tramo: Tras el pico de US$187 millones el 14 de enero, las compras oscilaron entre los US$32 millones y US$52 millones en la última semana.

Tras el pico de el 14 de enero, las compras oscilaron entre los y en la última semana. Acumulado Fase 4: Bajo el mando de Santiago Bausili, la entidad ya sumó US$1.134 millones desde el inicio de la nueva etapa monetaria.

El factor oro y el techo de los pasivos del Central

El salto de US$81 millones en las reservas respecto al miércoles no se explica únicamente por la intervención oficial. El patrimonio del BCRA se vio beneficiado por la cotización internacional del oro, que superó los US$5.000 por onza troy. El Estado nacional posee aproximadamente 1,98 millones de onzas troy, lo que genera una valorización contable que maquilla el nivel de reservas brutas sin necesidad de compras efectivas en el mercado.

En el marco del esquema actual, la entidad monetaria se autolimitó a comprar hasta el 5% del volumen diario operado. Pese a esta restricción, el Gobierno mantiene una proyección optimista: estima captar entre US$10.000 millones y US$17.000 millones durante el año. Hasta la fecha, el cumplimiento ya supera el 10% del piso mínimo de esa meta, aunque la sostenibilidad del ritmo dependerá de la evolución de la base monetaria respecto al PBI. (Agencia OPI Santa Cruz)