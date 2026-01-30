Luz y Fuerza en estado de alerta y movilización por falta de acuerdos salariales

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia declaró el estado de alerta y movilización ante la falta de acuerdos paritarios y el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo en toda la provincia de Chubut.

El conflicto afecta a las Cooperativas de Servicios Públicos de la provincia que se encuentran representadas por la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos Limitada (FECHCOOP).

El gremio Luz y Fuerza informó que se está “incumpliendo con la actualización salarial prevista en las actas paritarias correspondientes al año 2025, en violación de lo establecido por el artículo 49 del Convenio Colectivo de Trabajo 625/11, que fija la recomposición de los salarios de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC)”.

Durante el 2025, el IPC acumulado del 33% y los incrementos salariales “sólo alcanzaron un 24% entre enero y septiembre, quedando una diferencia del 9% pendiente, que debía ser absorbida conforme al Convenio vigente”.

Desde Luz y Fuerza advirtieron que “esta situación profundiza el atraso salarial, que ya se extiende por varios meses debido a los plazos de publicación del IPC. La responsabilidad del conflicto recae en la parte empleadora”. (Agencia OPI Chubut)