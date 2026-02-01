El patentamiento de vehículos cayó un 4,9 por ciento en el inicio de 2026

- Publicidad -

El mercado automotor argentino inició el primer mes del año con señales mixtas que el sector oficialista intenta matizar. Según los datos auditados de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), se patentaron 66.080 unidades en enero de 2026. Aunque desde la entidad se habla de un “buen momento“, la fría estadística muestra una caída del 4,9% comparado con las 69.520 unidades registradas en enero de 2025.

La radiografía de los números de enero expone lo siguiente:

El volumen total de operaciones fue de 66.080 vehículos.

vehículos. La comparación interanual arroja un saldo negativo de 3.440 unidades menos que el año anterior.

unidades menos que el año anterior. El salto mensual respecto a diciembre es del 174,4%, un movimiento estacional previsible dado que en el último mes de 2025 solo se patentaron 24.079 unidades.

Las terminales Volkswagen y Fiat se mantienen al frente del ranking de ventas en un escenario donde el acceso al bien duradero sigue restringido por el costo financiero y la carga impositiva.

El titular de la cámara, Sebastián Beato, proyecta un cierre de año cercano a las 640.000 unidades, lo que implicaría un crecimiento superior al 5%. Sin embargo, esta meta depende directamente de variables que el sector privado no controla.

La sostenibilidad de esta tendencia requiere de la continuidad de una economía estabilizada y, fundamentalmente, de medidas gubernamentales que reduzcan la carga impositiva que hoy pesa sobre cada unidad que sale a la calle. El sector insiste en que la baja de tasas de financiación será el motor principal para evitar que el mercado se estanque.

La cifra final de enero se logró incluso con un día hábil menos que en periodos anteriores. El dato de contexto no es menor: la industria proyecta un año de menor a mayor, pero el registro actual todavía no logra empatar la performance de 2025. (Agencia OPI Santa Cruz)