Preocupa el alza de los casos de Síndrome Urémico Hemolítico

(OPI Chubut) – La Secretaría de Salud de Chubut evalúa y mantiene la alerta ante el incremento de casos de Síndrome Urémico Hemolítico en la provincia durante la presente temporada.

Hay un total de 16 pacientes, todos niños, que contrajeron la enfermedad provocada por la bacteria Escherichia Coli.

Actualmente, Chubut es la provincia con mayor cantidad de casos y un total de 14 casos se registraron en la región del Valle, lo que preocupa a las autoridades sanitarias de la provincia.

Se trata de niños de entre 8 y 14 años cuyos casos equipararon a las cifras registradas durante fines de 2024 e inicios de 2025.

En el Hospital de Trelew se sumaron dos casos más provenientes de Esquel y Puerto Madryn.

La sospecha es que la contaminación por la bacteria Escherichia Coli puede deberse a falta de controles sanitarios o contaminación del agua, producto de los vertidos de frigoríficos o productores de verduras de la región.

La secretaria de Salud, Denise Acosta relativizó el origen de los casos y apuntó a que pueden deberse a contaminación cruzada en la manipulación de alimentos. (Agencia OPI Chubut)