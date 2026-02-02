Los alimentos empujaron la inflación de enero por encima del 2 por ciento

- Publicidad -

El discurso oficial de estabilidad macroeconómica y calma cambiaria choca de frente con la realidad de las góndolas. Según los últimos relevamientos privados, la inflación de enero de 2026 no solo no se detiene, sino que se ubicará cómodamente por encima del 2%. El fenómeno se explica por un “goteo” incesante en los rubros de demanda inelástica, donde el consumidor no tiene margen de maniobra.

Pese a que el dólar no muestra sobresaltos, los alimentos y bebidas siguen sin perforar el piso inflacionario. Informes confirman que, lejos de moderarse, hubo una aceleración de precios hacia el cierre del mes. El foco del aumento estuvo concentrado en productos de primera necesidad como Carnes, Verduras y Aceites.

La brecha entre el pronóstico y el ticket del súper

- Publicidad -

La danza de cifras de las consultoras privadas expone la persistencia de “núcleos duros” que el plan económico aún no logra disolver. Mientras que IPC Online Bahía Blanca presenta un optimista 1,9%, otras firmas como Econviews disparan la alerta con una proyección del 2,8%. Por su parte, la consultora LCG y los Almaceneros de Córdoba coinciden en un piso del 2,5%, traccionado fundamentalmente por el encarecimiento de la carne.

Sin embargo, el dato técnico más relevante no es lo que pasó, sino cómo se contará lo que viene. El INDEC cambiará en febrero la metodología de medición, estrenando una nueva canasta de bienes y servicios. Esta actualización le restará peso relativo a los alimentos y le dará mayor ponderación a los servicios.

En términos financieros, esto significa un “maquillaje” estadístico: al reducir la incidencia de lo que más sube (comida) y aumentar lo que tiene ajustes más controlados (servicios), el índice podría mostrar una desaceleración que no necesariamente se sentirá en el poder adquisitivo real.

Este cambio de canasta llega justo cuando la inflación núcleo parece haberse estancado en un nivel que el bolsillo del trabajador patagónico, ya castigado por el costo de vida regional, difícilmente pueda seguir asimilando sin pérdida de consumo. (Agencia OPI Santa Cruz)