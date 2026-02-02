Pettovello defiende la reforma para frenar el estancamiento

- Publicidad -

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó que la modernización laboral es indispensable para revertir el estancamiento del empleo formal privado que persiste desde el año 2011.

Mientras la actividad económica subió un 5,2%, el empleo asalariado apenas varió un 0,1%, evidenciando que el crecimiento actual no genera puestos de trabajo en relación de dependencia.

La ministra señaló que el trabajo autónomo fue el único sector con dinamismo real, registrando una suba del 6,3%. Según Sandra Pettovello, las normas vigentes actúan como un freno que impide trasladar la mejora económica al mercado laboral formal y protegido.

Respecto a la asistencia social, la funcionaria denunció que las gestiones anteriores utilizaban los planes como un mecanismo de presión política. Aseguró que el Gobierno actual concentra sus recursos en el 70% de los menores en situación de pobreza para garantizar su alimentación básica.

El Gobierno espera que la aplicación plena de la Ley Bases y la flexibilización de trámites logren destrabar la contratación de personal en el sector privado antes de finalizar el año. (Agencia OPI Santa Cruz)