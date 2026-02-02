Ushuaia dejará de percibir unos mil millones de pesos de coparticipación provincial

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobierno municipal de Ushuaia informó a las organizaciones gremiales que mantienen relación institucional con la comuna cómo será el impacto de la retención de fondos coparticipables por más de mil millones de pesos que sufrirán las arcas municipales.

Las autoridades abordaron el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno provincial, que implican la retención de fondos de coparticipación.

La jefa de Gabinete, Yesica Garay encabezó el encuentro junto a la secretaria de Economía y Finanzas, Araceli Oviedo; el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte; y el subsecretario de Asuntos Laborales y Gremiales, Fernando Starkloff.

También participaron los referentes de los gremios Jerárquicos, Sindicato de Músicos, SOEM, SEMUP, ATE y UPCN.

Allí se señaló que los “los fondos retenidos constituyen recursos fundamentales para el normal funcionamiento del Municipio y para garantizar la prestación de servicios esenciales”.

Garay dijo que “estamos en alerta tras los últimos anuncios sobre la quita de la coparticipación a todos los municipios fueguinos. Esta medida nos tiene que poner a todos en unidad para defender todo lo que tiene que ver con los recursos municipales”.

La funcionaria sostuvo que “vamos a recurrir a todas las instancias necesarias para que los empleados municipales y la comunidad comprendan las consecuencias de esta quita de fondos a los municipios”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)