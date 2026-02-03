Avanza plan de amnistía en Venezuela con 895 personas liberadas

- Publicidad -

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, confirmó este lunes que un total de 895 personas han sido excarceladas en el país desde noviembre de 2025 hasta la fecha. Durante una conferencia de prensa en Caracas, el dirigente detalló que los beneficiarios de esta medida se encontraban privados de su libertad por estar incursos en delitos contra la estabilidad y la paz de la nación. Esta cifra actualiza el balance presentado apenas una semana antes, el 26 de enero, cuando el propio Cabello había registrado un total de 808 liberaciones en el marco del proceso político actual.

Este movimiento de prisioneros se ejecuta como parte de un plan de amnistía que fue iniciado originalmente por Nicolás Maduro. Cabe recordar que Maduro fue capturado el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses en una operación que también incluyó la detención de su esposa, Cilia Flores. Tras estos eventos que alteraron la estructura de poder en Venezuela, el proceso de excarcelaciones ha continuado bajo una nueva dinámica institucional, vinculando la salida de los detenidos con un intento de pacificación interna tras los conflictos que motivaron sus arrestos.

Desde la cúpula del PSUV, Cabello manifestó su respaldo explícito a la Ley de Amnistía impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El dirigente subrayó que esta legislación busca reconfigurar el escenario de participación pública en el país. Al respecto, expresó su confianza en que los sectores de la oposición interpreten estas medidas como una oportunidad para reintegrarse a la actividad política bajo los parámetros correspondientes, sugiriendo que el beneficio procesal está condicionado al abandono de las vías que el oficialismo considera desestabilizadoras.

La progresión de las cifras, que pasó de 808 a 895 liberados en pocos días, revela una aceleración en la implementación de las políticas de la presidencia encargada. La administración actual utiliza estas excarcelaciones como una herramienta de distensión en un contexto marcado por la intervención extranjera y la captura de la anterior jefatura del Estado. De esta manera, la Ley de Amnistía se presenta como el eje central de la estrategia oficialista para intentar normalizar el debate democrático y cerrar los expedientes judiciales derivados de las crisis de seguridad interna de finales de 2025. (Agencia OPI Santa Cruz)