Murió un árbitro en un accidente en el norte de Santa Cruz

- Publicidad -

Uno de los integrantes de la comitiva arbitral que dirigió el encuentro entre Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti murió este lunes tras protagonizar un accidente de tránsito en la zona norte de Santa Cruz.

Los árbitros son oriundos de La Pampa y estaban regresando a su provincia de origen tras dirigir el partido este domingo en la capital provincial.

Trascendió la identidad de la víctima y se trata de Emanuel Leguizamón, el cuarto árbitro, que se trasladaba junto a Cristian Rubiano, Diego Pereyra y Yasu Muñoz.

- Publicidad -

Al menos dos de ellos fueron internados con heridas de gravedad y estado reservado.

El accidente se produjo a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia, en un sector de la Ruta Nacional N° 3 cercano al Cañadón Minerales.

La policía de Santa Cruz investiga cómo se produjo el accidente de la camioneta que ocupaban estas cuatro personas. (Agencia OPI Santa Cruz)