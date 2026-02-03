Buscar
Un nene de 6 años murió tras un accidente en La Esperanza

Santa CruzShowcase
Un nene de 6 años falleció este martes a la madrugada tras estar internado con graves heridas por un vuelco que se produjo en cercanías del paraje La Esperanza el domingo por la tarde.

El accidente se registró a unos 15 kilómetros de la Subcomisaría La Esperanza, quienes intervinieron en el lugar para socorrer a los ocupantes de un Chevrolet Prisma.

El niño permanecía internado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Río Gallegos.

El Juzgado de Instrucción N° 1 de El Calafate lleva adelante la investigación de las causas del accidente. (Agencia OPI Santa Cruz)

