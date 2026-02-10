Chubut otorga bono de 250 mil pesos a docentes y auxiliares

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Ministerio de Educación del Chubut anunció la implementación de un bono extraordinario de 250.000 pesos destinado al personal del sistema educativo provincial. Según la información oficial, el pago se liquidará de manera conjunta con los haberes de febrero y estará disponible en las cuentas de los agentes durante los primeros días de marzo de 2026. La medida se presenta bajo el argumento de fortalecer los ingresos del sector para garantizar el inicio y el desarrollo normal del ciclo lectivo en todo el territorio provincial.

La asignación tiene carácter remunerativo no bonificable y consiste en un monto fijo neto de 250.000 pesos por única vez. El Gobierno del Chubut determinó que el beneficio se aplique de forma idéntica a todos los trabajadores alcanzados, sin establecer distinciones por cargo, función o régimen laboral. Esta estructura de pago garantiza que la cifra sea percibida íntegramente de bolsillo por cada agente, presentándose como una herramienta de recomposición salarial excepcional en el marco de la política educativa actual.

El universo de beneficiarios comprende a la totalidad de los docentes y auxiliares que dependen del Ministerio de Educación y que se encuentren efectivamente en funciones. No obstante, el Ejecutivo provincial estableció una exclusión específica para aquellos agentes que, perteneciendo a la planta educativa, se desempeñen actualmente en comisiones de servicio o adscripciones fuera del sistema educativo. Esta restricción delimita el alcance del bono estrictamente a quienes sostienen la actividad presencial u operativa dentro de las instituciones escolares.

- Publicidad -

Desde la cartera educativa provincial sostuvieron que la decisión reafirma el compromiso gubernamental con la comunidad educativa en un contexto de necesidad de fortalecimiento del trabajo cotidiano. La medida se enmarca en el cronograma habitual de liquidación de haberes, utilizando la estructura administrativa vigente para la acreditación de los fondos. El anuncio oficial evita precisiones sobre futuras actualizaciones salariales, centrando el impacto financiero en esta única percepción excepcional de carácter fijo para el inicio de clases. (Agencia OPI Chubut)