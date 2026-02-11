Alerta en Río Turbio por un sismo detectado en la frontera

- Publicidad -

Un sismo de magnitud 4.5 con epicentro en Chile sacudió la zona de Río Turbio y sus alrededores a las 5:15 de esta madrugada. El fenómeno, confirmado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), se localizó a solo 12 kilómetros de la localidad santacruceña, generando el despliegue inmediato de los protocolos de emergencia provinciales.

El movimiento telúrico registró una profundidad de 25 kilómetros y se ubicó en territorio chileno, al noroeste de Punta Arenas. En Santa Cruz, el impacto se sintió con mayor claridad en la Cuenca Carbonífera, mientras que en El Calafate, situado a 122 kilómetros del epicentro, el sismo fue apenas perceptible para algunos habitantes.

La Subsecretaría de Protección Civil y el Ministerio de Seguridad confirmaron que no existen daños estructurales ni heridos. Pese a la ausencia de afectaciones, el Gobierno de Santa Cruz ordenó un relevamiento preventivo en edificios esenciales. Personal de bomberos y la policía provincial patrullan actualmente Río Turbio y 28 de Noviembre para verificar el estado de hospitales, escuelas y estaciones de servicio.

- Publicidad -

En El Calafate, las inspecciones en comercios e instituciones concluyeron sin novedades ni anomalías. “Continúa el monitoreo ante la posibilidad de réplicas“, señalaron desde el área de Protección Civil, aunque aclararon que no se reportaron nuevos movimientos desde el evento inicial.

El Gobierno provincial mantiene activo el seguimiento técnico y solicitó a la comunidad mantener la calma, apelando exclusivamente a la información oficial para evitar la propagación de versiones alarmistas. (Agencia OPI Santa Cruz)