Nación anticipa fondos a doce provincias con retenciones

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La Secretaría de Hacienda definirá el reparto del dinero basándose en la capacidad de repago. Los distritos comprometen su coparticipación para cubrir el capital y los intereses.

El Poder Ejecutivo Nacional distribuirá un anticipo financiero de $400.000 millones entre doce jurisdicciones, incluida Santa Cruz. El presidente Javier Milei rubricó la medida el 1° de abril, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, a través del Decreto 219/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía fijará la cuota exacta para cada administración. La dependencia calculará este número conforme a la capacidad de repago de cada provincia, utilizando como parámetro su participación en la recaudación de tributos nacionales.

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Esta misma cartera gubernamental suscribirá acuerdos individuales con las jurisdicciones para detallar las condiciones de desembolso y las formas de cancelación. La asistencia financiera alcanzará a los siguientes territorios:

Catamarca

Chaco

Chubut

Corrientes

La Rioja

Mendoza

Misiones

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Tucumán

Las administraciones receptoras devolverán el dinero con un recargo financiero. El texto del decreto establece una Tasa Fija Nominal Anual del 15% para calcular los intereses devengados sobre el capital otorgado.

Para garantizar este cobro, la administración central exige afectar la participación de los distritos en el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias. La normativa vigente regula este esquema bajo la Ley N° 23.548 y sus modificaciones.

Los gobiernos provinciales autorizarán a la Secretaría de Hacienda a retener automáticamente los fondos emergentes de dicha ley. El mecanismo de descuento abarcará también otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico.

La cartera económica ejecutará esta retención de manera directa hasta cancelar el total de los fondos otorgados más los intereses correspondientes. (Agencia OPI Santa Cruz)