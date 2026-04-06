ANSES prorroga el retiro voluntario hasta el 24 de abril

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A través de la Resolución 81/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración nacional extendió por 15 días hábiles administrativos el plazo de adhesión al Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) para el personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Originalmente, la ventana para formalizar las desvinculaciones caducaba el 5 de abril. Con la nueva disposición gubernamental, los empleados prestatarios mantienen la opción abierta hasta el 24 de abril inclusive. El Ejecutivo justificó la prórroga amparándose en “estrictas razones de índole operativa que hacen al marco favorable de aceptación y acogimiento al referido plan”.

El andamiaje jurídico de la medida reposa sobre el Artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744). El mecanismo exige la voluntad concurrente de ambas partes. Para efectivizar el trámite, el trabajador necesita rubricar el acuerdo mediante escritura pública o frente a la autoridad laboral pertinente, y luego debe ratificar el expediente ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) para su homologación definitiva.

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Respecto al costo fiscal de los egresos, la normativa asegura contar con la conformidad presupuestaria correspondiente. El texto oficial afirma que ANSES posee las facultades financieras para liquidar los acuerdos con caja propia, desligando al Tesoro Nacional de las erogaciones inmediatas.

La agencia previsional evalúa y aprueba de forma exclusiva cada solicitud, negando la existencia de un derecho adquirido para el aspirante. Los anexos oficiales estipulan las siguientes exigencias y limitantes:

Antigüedad: Requieren un mínimo de 2 años de servicio activo en el organismo.

Requieren un mínimo de de servicio activo en el organismo. Edad límite: Bloquean el acceso a los agentes que superan los 62 años o que ya iniciaron su trámite jubilatorio.

Bloquean el acceso a los agentes que superan los o que ya iniciaron su trámite jubilatorio. Prohibiciones legales: Rechazan a los individuos procesados o condenados por delitos contra la administración pública, y a los trabajadores sometidos a procedimientos disciplinarios o que ya presentaron su renuncia.

Rechazan a los individuos procesados o condenados por delitos contra la administración pública, y a los trabajadores sometidos a procedimientos disciplinarios o que ya presentaron su renuncia. Litigios: Demandan el desistimiento expreso de cualquier juicio laboral en curso contra el Estado Nacional.

Demandan el desistimiento expreso de cualquier juicio laboral en curso contra el Estado Nacional. Actividad Sindical: Obligan a los empleados con mandatos vigentes a renunciar a su cargo y a la tutela gremial, obligando a presentar la acreditación fehaciente de dicha dimisión ante la Dirección de Relaciones Sindicales.

El cálculo de la liquidación ofrece una gratificación extraordinaria única equivalente al 90% por cada año de antigüedad efectiva en ANSES o fracción mayor a tres meses. El área contable liquida este porcentaje sobre los conceptos brutos mensuales regulares y permanentes, fijando un tope máximo de 24 haberes brutos.

El cronograma de desembolsos define una cuota de pago único para las liquidaciones que alcancen hasta los $80.000.000. Cuando los importes superan dicho límite nominal, la dependencia previsional divide la cancelación en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas. (Agencia OPI Santa Cruz)