Gremios estatales y del sector privado se manifestaron este miércoles en el centro de Río Gallegos hasta la gobernación de Santa Cruz para rechazar el proyecto de reforma laboral que se discutía en el Senado de la Nación.

Cientos de manifestantes pertenecientes al Frente de Unidad Sindical que nuclea a municipales, docentes, judiciales, viales, estatales de la administración central, entre otros, y en la Confederación General del Trabajo (CGT) como los gremios UOCRA, Camioneros, Comercio y SMATA, agrupaciones políticas y funcionarios municipales de Río Gallegos se movilizaron para rechazar la reforma laboral.

El dirigente del gremio docente ADOSAC, César Alegre sostuvo que “fue una gran marcha en toda Santa Cruz. Nos hemos manifestado con todos los gremios para mandar un mensaje a los gobernadores. Rechazamos la reforma laboral y es una marcha multitudinaria. Nosotros estamos pidiendo al gobernador y al Consejo Provincial de Educación además una paritaria con soluciones”.

Desde ATE santa Cruz señalaron que “la movilización estuvo marcada por la más amplia unidad del movimiento obrero, con la activa participación de la CTA Autónoma y distintos sectores sindicales, ratificando que cuando se intentan vulnerar derechos, la respuesta es organización, unidad y lucha”.

Multitudinaria marcha contra la reforma laboral en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Las organizaciones sindicales pidieron a los senadores Natalia Gadano y José María Carambia que rechacen la propuesta impulsada por el gobierno nacional que conduce Javier Milei. (Agencia OPI Santa Cruz)