Petroleros de Chubut saltan la media salarial del gobierno, agregan salario en negro y cobran “bonos” que se equiparan al salario de un trabajador estatal

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – El gobierno nacional “es inflexible” con las provincias y cualquier intento por sortear la consigna oficial de no dar aumentos por encima de la inflación y en algunos casos ha puesto como techo el 1%, a pesar de que recientemente se supo que el INDEC viene siendo falseado como en épocas de Guillermo Moreno, el amigo del Gobernador Ignacio Torres.

Pero parece que la rigidez salarial tiene algunas excepciones, como es el caso del sector Petrolero de Vaca muerta y por ende (y reflejo) los salario de todo el sector petrolero de Chubut. Es por esto que el Secretario General del Sindicato Petrolero de nuestra provincia, Jorge Ávila salió a llorar miseria por el sueldo de sus representados señalando que gracias a este acuerdo logrado pueden “llevar algo al bolsillo de la gente en meses difíciles” un “llanto” casi ridículo en el contexto laboral del país, donde un petrolero está varias veces por encima de cualquier trabajador medio.

El mismo sindicato, informó a la opinión pública que acuerdo logrado implica una suma mensual de 380.000 pesos no remunerativos, que se abonará con los haberes de febrero, más un bono extraordinario de 500.000 pesos, que se pagará en dos cuotas iguales durante los meses de abril y julio de 2026.

Ávila explicó que el carácter no remunerativo de estos montos busca que el impacto sea mayor a la cifra determinada, al evitar descuentos habituales y atender gastos estacionales como el inicio del ciclo lectivo.

Es decir, que a contramano de cualquier posición sindical lógica, el Secretario de Petroleros de Chubut acepta, justifica y va en contra de una de las principales conquistas sindicales que es la de erradicar las sumas en negro de los salarios, porque perjudica a las Cajas Previsionales y por ende pauperiza las jubilaciones futuras. Pero sin duda lo que han hecho es “negociar algo para el bolsillo”, como dijo Ávila aunque eso signifique actuar en contra de sus propios principios gremiales como es el de cuidar el salario de los trabajadores.

“Duras y complejas”

Con esta palabras el gremialista Ávila definió las negociaciones en Vaca Muerta. Lo que no dice el petrolero es que para “lograr esto” debieron actuar en contra de sus mismos principios. Y por parte del gobierno nacional, tan proclive a negarle dos pesos de aumentos a los estatales y acordar con las provincias “pauta cero”, es el principal responsable (junto con el sindicato) de alentar la depreciación de los salarios, al permitir que las empresas petroleras paguen sueldos por fuera de la ley.

La “realidad elástica” de Milei

La posición del gobierno nacional respecto a los aumentos en el sector petrolero, específicamente en Vaca Muerta, se mueve en un equilibrio delicado entre su política de techo salarial para contener la inflación y la necesidad de mantener la paz social en un sector estratégico que hoy sostiene gran parte del superávit comercial del país.

El gobierno de Javier Milei ha intentado mantener una pauta de aumentos salariales cercana al 12% anual (aproximadamente un 1% mensual) para las paritarias de 2026, con el fin de alinear las expectativas con su programa de desinflación. Esta cifra ha sido el principal punto de fricción, ya que los gremios (liderados por Marcelo Rucci en Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa) argumentan que es insuficiente frente a la evolución del IPC, que suele superar esos márgenes.

Para evitar conflictos directos pero tratando de respetar sus metas fiscales, el Gobierno ha permitido (o al menos no ha bloqueado) acuerdos que incluyen sumas no remunerativas, como el Bono Extraordinario de $500.000 para los trabajadores del sector, al que aludimos en la nota tras las declaraciones de Ávila, etc.

Ante la negativa inicial de homologar ciertos porcentajes de “zona desfavorable”, las empresas y el gremio han optado por transformarlos en un “Bono Vaca Muerta” no remunerativo. Esto permite que el dinero llegue al bolsillo del trabajador sin impactar directamente en la escala salarial básica que el Gobierno busca monitorear. Esto obviamente es ilegal y muy perjudicial para el sistema jubilatorio.

A diferencia de otros sectores en crisis, el Gobierno ve en Vaca Muerta el motor de la economía por varias razones y en base a esto establece excepciones que no tienen otros sectores de la economía nacional, como es el caso de este salario en negro.

Por ejemplo en exportaciones el sector energético explicó el 70% del saldo positivo del comercio exterior en 2025.

En enero de 2026 se alcanzó el segundo mejor registro histórico de fracturas (2.401 etapas), lo que presiona al Gobierno a no permitir medidas de fuerza que frenen la producción y en cuanto a inversiones la postura oficial es facilitar las condiciones para las operadoras (como el reciente acuerdo comercial con EE.UU. para atraer inversiones), aunque esto a veces choque con las demandas sindicales por la brecha salarial que se genera con el personal “fuera de convenio”.

Existe una preocupación creciente en el Gobierno por la “tensión de cuencas“. Los aumentos logrados en Vaca Muerta están generando presión en otras regiones como en nuestra provincia de Chubut (Cuenca del Golfo San Jorge), donde la actividad no es tan pujante, pero los gremios exigen paridad; este es un tema que preocupa tanto al gobierno como a los sindicatos y por esa razón se implementan esta medidas que de alguna manera contradicen la historia de las conquistas sindicales que ha sido, fundamentalmente, erradicar sumas en negro de los salarios.

Sin embargo, cabe aclarar que el gobernador Ignacio Torres, es proclive a impulsar este tipo de “adicionales” en los salarios, a través de medidas cono las tomadas recientemente de aplicar por única vez un bono de 250 mil pesos a los docentes. La otra controversia es que mientras en el Proyecto de la Reforma Laboral que se debate en el Congreso hace hincapié en la finalización de los trabajadores informales y los salarios en negro, desde el gobierno nacional y la provincia, se mira para otro lado simulando que Vaca Muerta está en Narnia y que nadie tiene por qué enterarse lo que allí pasa. (Agencia OPI Chubut)