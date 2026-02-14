El PJ kirchnerista se arma en El Calafate entre asados, la figura oculta de Sergio Acevedo y dos K de cuna: Néstor Méndez y Javier Belloni

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Todos los jueves “se reúnen las momias K” (como lo definió una fuente peronista) a comer el asadito y hacer la catarsis partidaria para ver cómo tejen una red política opositora más consistente que le permita al kirchnerismo volver “renovado” a la provincia en el 2027 previendo la debilidad estructural del SER y la caída estrepitosa de consenso que tiene Claudio Vidal.

Este último jueves 12 (como cada jueves) los muchachos “acevedístas” hicieron una reunión que generalmente se realiza en Pico Truncado, ésta vez fue en El Calafate donde ofició de anfitrión el ex intendente Néstor Méndez en su casa, aquel histórico jefe comunal que vendió las tierras fiscales por 7 pesos el m2 a la familia Kirchner y a todos sus amigos partidarios.

Entre los presentes en el asado de la villa estuvieron “Betoto” Barreto, Jorge Gonzales, Jorge Godoy, Osvaldo el “Colo” Pérez, Fabio Oyarzun, Tomás David Sosa, Luis Martínez, (entre otros), con dos referentes locales de peso como el dueño de casa (Néstor Méndez) y el actual intendente Javier Belloni que si uno repara en la imagen que ilustra la nota, tiene un rol central en este cónclave partidario.

Todos amigos y acompañantes de Sergio Acevedo quien estaba en el asado pero evitó la foto. Los motivos son obvio: Acevedo se encuentra alineado con el SER pero está en el armado de un espacio alternativo dentro del PJ simulado, ya que básicamente se trata de los mismos que lo han acompañado en los últimos 20 años (todos amigos personales y varios de Pico Truncado y zona norte) y hoy buscan crear un espacio que deje afuera a Pablo Grasso y a Pablo González.

Los rumores que atraviesan las mesas de los comensales de los jueves muy bien regadas y abundantes de asado de ternera y cordero patagónico, dan cuenta que a la esposa de Pablo González, la abogada Karina Saúl, quien en el 2024 asumió como Vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas de la provincia, en el mes de marzo se le vence su mandato. Todo indica, según revelan las fuentes, que el PJ le pondría término a la gestión de Saul en el organismo de control.

Esto visibiliza una clara pérdida de poder político que le aplican al ex presidente de YPF y al ya no tan exultante Pablo Grasso, cuya aceptación pública está como el precio de la lana de oveja sin lavar y el fracaso electoral del FPV en Río Gallegos, su nicho de votantes casi con exclusividad del intendente capitalino, fue la lápida que le pusieron en el sínodo político del día jueves pasado: ambos “Pablos” quedan al margen del nuevo armado provincial.

Sergio Acevedo está en “un limbo político” con su nombramiento al Superior Tribunal de Justicia postergado y obstruido y su compromiso político con el SER de Claudio Vidal, sin embargo el ex Señor 5 teje unas lindas mañanitas pensando en un armado lateral al tradicional, utilizando sus amigos de años con los cuales cree poder pelearle un segundo tiempo al Peronismo y/o al kirchnerismo mimetizado, del cual él no es ajeno, pero la intención es mimetizar al kirchnerismo en una nueva “coalición de amigos” que ya tuvieron su oportunidad y fracasaron, pero juegan con la memoria corta del votante y los alienta la brújula rota de Claudio Vidal, que no resultó ser ni un 20% de lo que dijo en su campaña del 2022. La pregunta que nos obliga hacernos esta realidad es ¿Acevedo traiciona al gobernador o el gobernador siente que no podrá renovar su oportunidad política en el 2027 y busca no perder amigos para blindarse “el día después”?.

El mix Radical/libertario

El otro armado incipiente es el que lleva adelante el Vicegobernador Fabián Leguizamón quien busca convencer de unirse a radicales dispersos y disconformes con el SER, una tensión interna a finales del 2025 fue la renuncia como presidente del Bloque “Por Santa Cruz” de Piero Boffi, quien si bien sigue en las filas oficialista, va a ser tentado para construir una alternativa que está en la cabeza del Vicegobernador.

Santa Cruz eligió como Gobernador a Claudio Vidal del partido SER – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Tampoco se descarta que Leguizamón se acerque a la propia coalición de Eduardo Costa y Reyes quienes están muy próximos a LLA y desean articular algunas estrategias con Jairo Guzmán (línea directa de los Menem) de quien no estaría tan alejado políticamente el gobierno de Vidal y las pruebas de ese guiño de ojo, fue la aprobación de la ley de baja de la edad de imputabilidad por parte de los diputados del SER y la actitud facilitadora de los senadores Carambia y Ganado que simulando votar en contra la ley de Reforma Laboral, en general y en particular cedieron la posibilidad de que sus artículos fueran aprobados sin problemas.

Eduardo Costa busca su reingreso a la atmósfera política provincial con proyecto propio (y negocios mineros también) y piensa en Fabián Leguizamón para que lo acompañe en una fórmula a la gobernación, en tanto, Jairo Guzmán, tiene orden de reclutar “a las palomas”, de uno y otro lado que en algún momento apoyaron a Larreta, incluyendo el actual gobernador de la provincia.

A Guzmán no lo pueden ni ver en la política de Santa Cruz, pero sin duda su conexiones política a nivel nacional (Menem-Karina) hacen que a pesar de sus limitaciones y el arrastre de antecedentes piantavotos y mala fama como administrador del PAMI y el trato confrontativo y caprichoso con su entorno político e institucional que le prodigó varias denuncias, haga que su ignorancia sea atenuada por la necesidad del entorno para obtener sus favores políticos con las estructuras del mileísmo.

Alrededor del diputado nacional muchos hacen referencia a la vieja frase de Juan Domingo Perón “Yo he visto malos que se han vuelto buenos, pero no he visto jamás un bruto volverse inteligente”. (Agencia OPI Santa Cruz)