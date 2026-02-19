Aumentan costo de cruzar en la barcaza a Tierra del Fuego

- Publicidad -

(OPI TdF) – La empresa chilena Transbordadora Austral Broom (TABSA) que efectúa el servicio de barcazas que conecta Tierra del Fuego con el continente anunció un nuevo incremento de las tarifas referenciales en pesos argentinos por los vaivenes de la cotización de la moneda.

Desde el 15 de febrero se aplican nuevas tarifas para el servicio de cruce en la Primera Angostura del Estrecho de Magallanes donde se establecieron los siguientes montos:

Moto se incrementó de $18.000 a $22.000 Vehículos de menor porte de $41.000 a $43.000 El tráiler disminuyó de $290.700 a $288.400 Carga peligrosa se redujo de $743.100 a $739.200.

La empresa sostuvo que los “montos son referenciales y están sujetos a variaciones diarias dependiendo del tipo de cambio oficial, dado que el cobro efectivo del servicio se realiza en pesos chilenos o dólares”.

El servicio de barcazas opera todos los días desde las 8:30 horas y es fundamental para los habitantes de Tierra del Fuego y el vínculo terrestre con el continente. (Agencia OPI Tierra del Fuego)