Seguridad Vial prohíbe las antenas Starlink en los parabrisas

- Publicidad -

(Ushuaia/OPI TdF) – El aparato estatal suele moverse más lento que la innovación tecnológica. Mientras los fueguinos buscan sortear la histórica falta de conectividad en las rutas, la Subsecretaría de Seguridad Vial ahora pone la lupa y la amenaza de multas sobre las antenas de Starlink instaladas en los parabrisas.

Lo cierto es que el equipo en sí no está prohibido. Sin embargo, el funcionario Sergio Gamarra confirmó que colocarlo en el campo visual choca de frente con el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito, al generar un obstáculo permanente que incrementa gravemente el riesgo de siniestros viales en la provincia.

Para el que viaja conectado para no quedar aislado en la ruta, la advertencia oficial es clara. Puertas adentro, el gobierno admite que aún no aplicó sanciones económicas, pero los controles ruteros preventivos ya exigen a los conductores desmontar los equipos.

- Publicidad -

La trama real indica que la provincia busca evitar, por ahora, el enojo masivo en plena temporada de viajes. Las autoridades recomiendan trasladar los dispositivos al techo o portaequipajes para evitar que el Estado deba recurrir a la sanción económica y termine financiándose con multas. (Agencia OPI Tierra del Fuego)