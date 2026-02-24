Confirman fecha de pago a jubilados y pensionados de Santa Cruz

- Publicidad -

La Caja de Previsión Social informó que los jubilados, pensionados y retirados de Santa Cruz cobrarán sus haberes hoy martes 24, en cumplimiento de la Ley 3840.

El organismo previsional indicó que los haberes se acreditarán en forma íntegra en las cajas de ahorros de los beneficiarios.

Además, se informó que se aplicará un incremento para aquellos jubilados y pensionados de la Municipalidad de Pico Truncado correspondiente a un 2,8%.

- Publicidad -

La normativa vigente prevé que la acreditación de haberes previsionales “deberá ser abonada de forma integral y total el día 24 de cada mes“.

Desde el organismo recordaron que los recibos estarán disponibles para su descarga en el sitio oficial cps.gov.ar, como ocurre cada mes. (Agencia OPI Santa Cruz)