Es ley la baja de imputabilidad con 44 votos en el Senado

Con 44 votos positivos y 27 negativos, el Senado aprobó definitivamente la reforma de la Ley Penal Juvenil. La medida disminuye la edad de imputabilidad en todo el país de 16 a 14 años. La votación representó un triunfo legislativo para La Libertad Avanza (LLA) en el actual período de sesiones extraordinarias.

La actual jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, reclamó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la inseguridad antes de la votación. Este proyecto integraba las máximas prioridades de la legisladora y de la presente Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El documento aprobado entierra el marco normativo vigente ininterrumpidamente desde el año 1980.

El expediente original pretendía juzgar a los adolescentes desde los 13 años. El oficialismo debió aceptar cambios durante el debate en la cámara de Diputados para sumar apoyos clave. Las bancadas de la UCR y el PRO validaron los 14 años al considerar esa cifra un punto de equilibrio más razonable.

Las autoridades nacionales justificaron la modificación legal por el fuerte incremento de jóvenes de 12 y 15 años en asaltos de gravedad. Los funcionarios apuntaron contra los grupos organizados que emplean adolescentes para garantizarles impunidad ante los jueces. El esquema sancionado promueve medidas socioeducativas destinadas a lograr la resocialización de los implicados.

Argentina se alinea de esta forma con Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana al establecer la base penal en 14 años. Otros territorios del continente como Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá mantienen el piso de ingreso al sistema penal en los 12 años. (Agencia OPI Santa Cruz)